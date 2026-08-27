Több mint 25 év után bíróság elé állítják a 9/11-es terrortámadással vádolt személyeket

Az amerikai légierő egyik bírája szerdán elrendelte, hogy a 2001. szeptember 11-i (9/11), Egyesült Államok elleni terrortámadások kitervelésével vádolt Khalid Sheikh ‌Mohammed és három vádlott-társa 2028 júniusában álljon katonai bíróság elé.

Több mint 25 év után tárgyalás indult a 9/11-es terrortámadás ügyében. Fotó: HUBERT BOESL / DPA

Több mint 25 év után tárgyalás indult a 9/11-es terrortámadás ügyében

A Michael Schrama, a légierő alezredese által kiadott tárgyalásütemezési végzés a legújabb mérföldkövet jelenti abban a katonai büntetőeljárásban, amelyet két évtizedes jogi patthelyzet hátráltat a kubai Guantánamo-öbölben fogva tartott négy vádlott ügyében.

Múlt hónapban egy amerikai fellebbviteli bíróság elutasította, hogy Mohamed és két vádlott-társa bűnösnek vallja magát olyan egyezségek keretében, amelyek megkímélték volna őket a halálbüntetéstől.

A fellebbviteli döntés hatályon kívül helyezte egy katonai bíró és az Amerikai Katonai Bizottságok Felülvizsgálati Bíróságának a vádalkut támogató döntéseit.

A megállapodást tavaly ajánlották fel, és a Pentagon guantánamói hadbíróságát felügyelő tisztviselő el is fogadta, de tavaly augusztusban az akkori védelmi miniszter, Lloyd Austin visszavonta azt, mivel republikánus törvényhozók bírálták az egyezséget. Schrama 11 oldalas végzése értelmében Mohamed és három vádlott-társa - Walid Muhammad Salih Mubarak bin 'Atash, Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi és Ali ​Abdul Aziz Ali - tárgyalása 2028. június 5-én kezdődik.

Az eljárás egy kizárólag katonákból álló esküdtszék kiválasztásával kezdődik, akik a hadi igazságszolgáltatás szabályai szerint tárgyalják majd az ügyet. A nyitóbeszédek 30 naptári nappal az esküdtszék megalakulása után kezdődnek, ezt követi a vád bizonyítékainak bemutatása, ami után a vádlottak indítványozhatják a felmentésüket. A végzés mindkét félnek lehetőséget biztosít ezen indítványok megvitatására és egymás cáfolatára, az ügyészeknek pedig a vádalku újbóli megnyitására.

A védelem a fő bizonyítékait a vád eljárásának lezárását követő 60 naptári nap múltán kezdi bemutatni. A per a büntetéskiszabási szakasszal zárul.

Schrama elutasította az ügyészek azon javaslatát, hogy a per 2027 januárjában kezdődjön, mondván, ez túl kevés időt hagyna a „tárgyalás előtti bizonyítási és megfelelési indítványok elbírálására”.