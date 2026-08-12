Dráma az Adriai-tengeren: négy turista tűnt el a viharban, kettőjüket még keresik

Négy portugál turista tűnt el az éjszaka az Adriai-tenger horvát partjainál, kettejüket nap közben megtalálták, a keresést folytatják - közölték a horvát mentőszolgálatok szerdán.

Eltűnt négy turista az Adriai-tengeren Horvátországnál, kettőjüket még keresik

Fotó: SHI YIFEI / XINHUA

Eltűnt négy turista az Adriai-tengeren Horvátországnál, kettőjüket még keresik

A portugál fiatalok - három férfi és egy nő - egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy Senjtől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit-csatornában, amely a Velebit-hegység, valamint Krk, Rab és Pag szigete között húzódik. Eltűnésüket egyik ismerősük hajnali 4 óra 41 perckor jelentette a rijekai tengeri mentési koordinációs központnak.