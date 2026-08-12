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Adriai-tenger

Dráma az Adriai-tengeren: négy turista tűnt el a viharban, kettőjüket még keresik

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Négy portugál turista tűnt el az éjszaka az Adriai-tenger horvátországi partjainál, miután gumicsónakkal indultak útnak a viharos tengeren. Két fiatalt napközben megtaláltak, két társukat azonban továbbra is keresik a horvát mentőegységek.
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Adriai-tengerHorvátországturistaportugál

Négy portugál turista tűnt el az éjszaka az Adriai-tenger horvát partjainál, kettejüket nap közben megtalálták, a keresést folytatják - közölték a horvát mentőszolgálatok szerdán.

Eltűnt négy turista az Adriai-tengeren Horvátországnál, kettőjüket még keresik
Eltűnt négy turista az Adriai-tengeren Horvátországnál, kettőjüket még keresik
Fotó: SHI YIFEI / XINHUA

Eltűnt négy turista az Adriai-tengeren Horvátországnál, kettőjüket még keresik

A portugál fiatalok - három férfi és egy nő - egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy Senjtől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit-csatornában, amely a Velebit-hegység, valamint Krk, Rab és Pag szigete között húzódik. Eltűnésüket egyik ismerősük hajnali 4 óra 41 perckor jelentette a rijekai tengeri mentési koordinációs központnak.

 

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