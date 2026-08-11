„Nincsenek szavak, amelyek kifejezhetnék a fájdalmunkat” – agydaganatban halt meg a 14 éves fiú, akit fájdalomcsillapítókkal küldtek haza

Meghalt egy 14 éves fiú, miután az orvosok állítólag csak „tinédzserkori migrénnek” hitték a fejfájását. Max Hall augusztus 8-án, szombaton hunyt el, miután elvesztette a küzdelmet magas malignitású gliómával, egy agresszív agydaganattal szemben, amelyet tavaly novemberben diagnosztizáltak nála. A tinédzser körülbelül egy éven át szenvedett tartós fejfájástól, szülei állítása szerint azonban az orvosok fájdalomcsillapítókkal küldték haza.

Agydaganatban halt meg a 14 éves fiú, akit fájdalomcsillapítókkal küldtek haza Fotó: Pixabay

A 14 éves fiú több mint egy éven át szenvedett rendszeres fejfájástól.

Szülei szerint az orvosok tinédzserkori migrénre gyanakodtak, és fájdalomcsillapítókkal küldték haza.

Hat nappal a 14. születésnapja után súlyos rohamot kapott, majd 4. stádiumú agydaganatot diagnosztizáltak nála.

Édesanyja most azért kampányol, hogy több támogatás jusson az agydaganatok kutatására.

Agydaganatban halt meg a 14 éves fiú, akit fájdalomcsillapítókkal küldtek haza

Mindössze hat nappal a 14. születésnapja után Max súlyos rohamot kapott. Kórházba szállították, ahol életfenntartó kezelésre szorult. A Northamptonshire megyei Corbyban élő fiúnál később egy nem kezelhető, 4. stádiumú agydaganatot diagnosztizáltak.

Miután összetört szívű szülei a hétvégén bejelentették Max halálát, rengetegen fejezték ki részvétüket és emlékeztek meg a fiúról.

Családja megrendítő közleményben búcsúzott tőle:

Nincsenek szavak, amelyek kifejezhetnék, mekkora fájdalmat érzünk. Nincsenek szavak, amelyekkel el lehetne mondani, milyen érzés elveszíteni a gyönyörű fiunkat, a mi kisfiunkat, aki számunkra mindent jelentett. Maxet mélységesen, teljes szívünkből és mindennél jobban szerettük. Ez a szeretet pedig soha nem ér véget.

A család hozzátette:

„Maxot továbbra is szeretni fogja minden egyes ember, akinek valaha része volt az életében. A családja. A barátai. Az iskolatársai. A csodálatos közösség, amely körülvette. Mindenki, aki mellette állt, küzdött érte, imádkozott érte, támogatta és hitt benne.

A nevét továbbra is ki fogjuk mondani. A történetét továbbra is el fogjuk mesélni. Gyönyörű mosolyát pedig soha nem felejtjük el.