„Nincsenek szavak, amelyek kifejezhetnék a fájdalmunkat” – agydaganatban halt meg a 14 éves fiú, akit fájdalomcsillapítókkal küldtek haza

Meghalt egy 14 éves fiú, miután az orvosok állítólag csak „tinédzserkori migrénnek” hitték a fejfájását. Max Hall augusztus 8-án, szombaton hunyt el, miután elvesztette a küzdelmet magas malignitású gliómával, egy agresszív agydaganattal szemben, amelyet tavaly novemberben diagnosztizáltak nála. A tinédzser körülbelül egy éven át szenvedett tartós fejfájástól, szülei állítása szerint azonban az orvosok fájdalomcsillapítókkal küldték haza.
- A 14 éves fiú több mint egy éven át szenvedett rendszeres fejfájástól.
- Szülei szerint az orvosok tinédzserkori migrénre gyanakodtak, és fájdalomcsillapítókkal küldték haza.
- Hat nappal a 14. születésnapja után súlyos rohamot kapott, majd 4. stádiumú agydaganatot diagnosztizáltak nála.
- Édesanyja most azért kampányol, hogy több támogatás jusson az agydaganatok kutatására.
Agydaganatban halt meg a 14 éves fiú, akit fájdalomcsillapítókkal küldtek haza
Mindössze hat nappal a 14. születésnapja után Max súlyos rohamot kapott. Kórházba szállították, ahol életfenntartó kezelésre szorult. A Northamptonshire megyei Corbyban élő fiúnál később egy nem kezelhető, 4. stádiumú agydaganatot diagnosztizáltak.
Miután összetört szívű szülei a hétvégén bejelentették Max halálát, rengetegen fejezték ki részvétüket és emlékeztek meg a fiúról.
Családja megrendítő közleményben búcsúzott tőle:
Nincsenek szavak, amelyek kifejezhetnék, mekkora fájdalmat érzünk. Nincsenek szavak, amelyekkel el lehetne mondani, milyen érzés elveszíteni a gyönyörű fiunkat, a mi kisfiunkat, aki számunkra mindent jelentett. Maxet mélységesen, teljes szívünkből és mindennél jobban szerettük. Ez a szeretet pedig soha nem ér véget.
A család hozzátette:
„Maxot továbbra is szeretni fogja minden egyes ember, akinek valaha része volt az életében. A családja. A barátai. Az iskolatársai. A csodálatos közösség, amely körülvette. Mindenki, aki mellette állt, küzdött érte, imádkozott érte, támogatta és hitt benne.
A nevét továbbra is ki fogjuk mondani. A történetét továbbra is el fogjuk mesélni. Gyönyörű mosolyát pedig soha nem felejtjük el.
Hihetetlenül büszkék vagyunk rád, Max. Büszkék arra a fiúra, aki voltál, arra az erőre, amelyet mutattál, a bátorságra, amellyel mindezt viselted, és arra, hogy olyan szerencsések lehettünk, hogy a fiunknak nevezhettünk”.
Max emlékére augusztus 14-én, pénteken 18:30-tól megemlékezést tartanak a corby-i Abbey Fielden, ahol gyertyát gyújtanak érte, és felcsendülnek a fiú kedvenc dalai is.
Édesanyja, Jackie azóta azért kampányol, hogy több támogatás jusson az agydaganatok kutatására, amely szerinte már nagyon régóta súlyosan alulfinanszírozott – írja a Mirror.