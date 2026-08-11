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agydaganat

„Nincsenek szavak, amelyek kifejezhetnék a fájdalmunkat” – agydaganatban halt meg a 14 éves fiú, akit fájdalomcsillapítókkal küldtek haza

3 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Tragikus véget ért egy mindössze 14 éves fiú küzdelme, akit hosszú hónapokon át kínzott rendszeres fejfájás. Szülei szerint panaszait korábban tinédzserkori migrénnek vélték, később azonban súlyos agydaganatot diagnosztizáltak nála.
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Meghalt egy 14 éves fiú, miután az orvosok állítólag csak „tinédzserkori migrénnek” hitték a fejfájását. Max Hall augusztus 8-án, szombaton hunyt el, miután elvesztette a küzdelmet magas malignitású gliómával, egy agresszív agydaganattal szemben, amelyet tavaly novemberben diagnosztizáltak nála. A tinédzser körülbelül egy éven át szenvedett tartós fejfájástól, szülei állítása szerint azonban az orvosok fájdalomcsillapítókkal küldték haza.

Agydaganatban halt meg a 14 éves fiú, akit fájdalomcsillapítókkal küldtek haza
Agydaganatban halt meg a 14 éves fiú, akit fájdalomcsillapítókkal küldtek haza Fotó: Pixabay
  • A 14 éves fiú több mint egy éven át szenvedett rendszeres fejfájástól.
  • Szülei szerint az orvosok tinédzserkori migrénre gyanakodtak, és fájdalomcsillapítókkal küldték haza.
  • Hat nappal a 14. születésnapja után súlyos rohamot kapott, majd 4. stádiumú agydaganatot diagnosztizáltak nála.
  • Édesanyja most azért kampányol, hogy több támogatás jusson az agydaganatok kutatására.

Agydaganatban halt meg a 14 éves fiú, akit fájdalomcsillapítókkal küldtek haza

Mindössze hat nappal a 14. születésnapja után Max súlyos rohamot kapott. Kórházba szállították, ahol életfenntartó kezelésre szorult. A Northamptonshire megyei Corbyban élő fiúnál később egy nem kezelhető, 4. stádiumú agydaganatot diagnosztizáltak.

Miután összetört szívű szülei a hétvégén bejelentették Max halálát, rengetegen fejezték ki részvétüket és emlékeztek meg a fiúról.

Családja megrendítő közleményben búcsúzott tőle:

Nincsenek szavak, amelyek kifejezhetnék, mekkora fájdalmat érzünk. Nincsenek szavak, amelyekkel el lehetne mondani, milyen érzés elveszíteni a gyönyörű fiunkat, a mi kisfiunkat, aki számunkra mindent jelentett. Maxet mélységesen, teljes szívünkből és mindennél jobban szerettük. Ez a szeretet pedig soha nem ér véget.

A család hozzátette:

Maxot továbbra is szeretni fogja minden egyes ember, akinek valaha része volt az életében. A családja. A barátai. Az iskolatársai. A csodálatos közösség, amely körülvette. Mindenki, aki mellette állt, küzdött érte, imádkozott érte, támogatta és hitt benne.

A nevét továbbra is ki fogjuk mondani. A történetét továbbra is el fogjuk mesélni. Gyönyörű mosolyát pedig soha nem felejtjük el.

Hihetetlenül büszkék vagyunk rád, Max. Büszkék arra a fiúra, aki voltál, arra az erőre, amelyet mutattál, a bátorságra, amellyel mindezt viselted, és arra, hogy olyan szerencsések lehettünk, hogy a fiunknak nevezhettünk”.

Max emlékére augusztus 14-én, pénteken 18:30-tól megemlékezést tartanak a corby-i Abbey Fielden, ahol gyertyát gyújtanak érte, és felcsendülnek a fiú kedvenc dalai is.

Édesanyja, Jackie azóta azért kampányol, hogy több támogatás jusson az agydaganatok kutatására, amely szerinte már nagyon régóta súlyosan alulfinanszírozott – írja a Mirror

 

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