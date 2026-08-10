Vérfoltokra ébredt a hotelben, aztán meglátta, mi mászott az ágyában

Több mint száz ágyi poloskacsípéssel ébredt egy nő egy cambridge-i Travelodge-ban töltött éjszaka után. Hannah Stephenson július 26-án szállt meg a hotelben, másnap reggel pedig viszkető, vörös foltok borították a testét.

Több mint 100 ágyi poloska csípte össze a nőt. Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Több mint 100 ágyi poloska csípte össze egyetlen éjszaka alatt

A 31 éves nő barátaival töltötte az estét Cambridge-ben, ezért a hazataxi helyett inkább egy éjszakára szobát foglalt a Newmarket Road-i hotelben.

Reggel azonban hamar rájött, hogy valami nincs rendben. Vérfoltokat látott a párnán, majd fekete pontokat és végül egy élő poloskát is felfedezett az ágyneműben.

Stephenson szerint a testén több mint száz csípést számolt össze, csak a bal kezén 37-et talált.

A nő azt mondta, teljesen ledöbbent, mert korábban megbízhatónak tartotta a szállodaláncot. A csípések közel két héttel később is látszottak a bőrén, és annyira zavarták, hogy társasági programokat is kerülni kezdett.

A Travelodge bocsánatot kért tőle, és 2000 font, vagyis nagyjából 900 ezer forint kártérítést fizetett neki. A cég közölte, hogy a vendégek biztonsága elsődleges, és ha egy szállodában poloskaproblémát jeleznek, az érintett és a környező szobákat azonnal kivonják a forgalomból, majd szakemberekkel ellenőriztetik és kezelik.

A nő szerint azonban a hotel eleinte nem foglalkozott megfelelően a panaszával, és úgy érzi, csak azután vették komolyabban az ügyet, hogy a TikTokon megosztotta a csípésekről készült fotókat.