Ágyi poloska-invázió miatt vált pokollá az álomnyaralás

Egy családapa elárulta, hogy egy nyaralás alatt olyan súlyosan ágyi poloska csípéseket szerzett, hogy orvoshoz kellett fordulnia.

Egy valóságos ágyi poloska invázió közepén találta magát a család. (Képünk illusztráció) Fotó: Pavel Krasensky / Shutterstock

Egy valóságos ágyi poloska invázió közepén találta magát a család

Terry Stockford, egy oxfordi villanyszerelő, július 13-án menyasszonyával, Jemma Higgsszel és két gyermekével megérkeztek a Haven's Devon Cliffs Holiday Parkba, egy üdülőhelyre, ahol a vendégek faházakban vagy lakókocsikban szállnak meg. Bár érkezésükkor figyelmeztették őket egy hangyainvázióra, arra nem számítottak, hogy más rovarok is megbújtak a szálláson.

Azt tanácsolták a családnak, hogy hívják ki a karbantartókat, ha a hangyaprobléma súlyosbodik. Így is tettek, de a riasztószer nem használt, így végül Jemma és a gyerekek az autóban aludtak, míg Terry a karavánban maradt.

A 43 éves férfi másnap arra ébredt, hogy testét körülbelül 120 ágyi poloska csípés borítja.

Ha a gyerekek ott maradtak volna, őket is megharapta volna a rovar. Szerencsére csak engem csípett meg

- mondta.

A család végül új lakókocsit kapott, ami még rosszabb volt, mint az előző: foltok voltak a párnákon, a padlón, pókhálók a sarkokban, és a függönyök le voltak szakadva. Ruháikat a szállás mosta ki, de a magas hőfok miatt minden összement.

Július 15-én Terry számára a csípések elviselhetetlenek lettek, így meglátogatta a sürgősségit.

Az orvosok megerősítették, hogy ágyi poloskacsípés volt, és a nő azt mondta, hogy 40 éve dolgozik az orvosi területen, és soha életében nem látott még ehhez hasonló ágyi poloskacsípést.

Az apa azonnal penicillint kapott, valamint egy másik gyógyszert, ami miatt nem vezethette autóját. A szálláson rekedtek, bár ekkor már nem kellett fizetniük érte, ezen a ponton már csak haza akartak menni.

Jemmával sírtunk. Csak haza akartunk menni, de a gyógyszereim miatt nem tudtam vezetni.

Terry teste annyira viszketett a csípésektől, hogy végül buszra pattant, majd levágatta szakállát és haját is, annak ellenére, hogy esküvője 4 hét múlva volt esedékes.

Hosszabb ideig kellett maradnunk, mint amennyit az eredetileg terveztünk. Lementem a tengerpartra, és szó szerint idegösszeomlást kaptam. Ez egy pokoli nyaralás volt.

A People megkeresésére a Haven's Devon Cliffs Holiday Park elnézést kért a családtól a kellemetlenségért, és elárulták, hogy egy rovarirtó csapat lekezelte azóta a karavánt.