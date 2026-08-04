Öt lopott ágyúgolyó lapult egy utas bőröndjébe a repülőtéren

Kétségtelen, hogy a repülőterek biztonsági személyzete meglehetősen sokkoló tárgyakat talál az ellenőrzések során, de talán egyik sem volt olyan megdöbbentő, mint az Alabama állambeli Gulf Shores nemzetközi repülőtéren júliusban talált ágyúgolyók.

Egy közeli erődből egy utas csomagjába került 5 ágyúgolyó. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Egy közeli erődből egy utas csomagjába került 5 ágyúgolyó

A TSA (Amerikai Közlekedésbiztonsági Hivatal) tisztjei július 18-án egy röntgenvizsgálat során vették észre a nagyméretű tárgyakat egy utas poggyászában. A repülőtéri személyzet kezdetben nem volt biztos benne, hogy mik is ezek a tárgyak, amikor kinyitották a bőröndöt, öt kerek objektumot találtak, amelyeket egyenként papírtörlőbe csomagoltak.

Justin Dupree, a TSA vezető tisztje gyorsan segítséget kért, mivel kezdetben nem volt biztos benne, hogy pontosan mivel is van dolga.

Az első gondolatom az volt, hogy "Nem látok gyújtózsinórt, és gyorsan segítségre van szükségem". Nem láttam az egész tárgyat, de féltem, hogy esetleg éles robbanóanyagot tartok a kezemben.

A tiszt valójában öt kis ágyúgolyót talált, amelyeket a közeli Fort Morgan-ből loptak el. A lövedékek különböző méretűek voltak: a nagyobbak nagyjából annyit nyomtak, mint egy kisebb lökősúly, és méretre körülbelül akkorák voltak, mint egy grapefruit.

Soha nem láttam még semmi ehhez foghatóan egyedit. Láttam már hatástalanított gránátokat és kiképző lőszereket, de Indiana Jones-filmekbe illő, lopott műtárgyas helyzettel még sosem találkoztam

- tette hozzá Dupree egy közleményben.

Richard Cash, a TSA ügyeletes felügyelő tisztje, aki Dupree-vel dolgozott egy műszakban, elmondta, egyetértett kollégájával abban, hogy egy potenciálisan veszélyes tárgyat találtak. Először értesítették a régió TSA robbanóanyag-szakértőjét és a szövetségi biztonsági igazgató bűnüldözési helyettesét, valamint a helyi rendőrséget is, arra az esetre, ha tűzszerészekre lenne szükség. Szerencsére kiderült, hogy az ágyúgolyók nem tartalmaztak robbanóanyagot vagy éles alkatrészeket, de a repülőgépre így sem lehetett felvinni őket.

A rendőrség közlése szerint az az utas, akinek a táskájában az ágyúgolyókat megtalálták, teljesen jóhiszemű volt, és fogalma sem volt róla, hogy a poggyászában vannak. Állítólag egy kiskorú tette be az lövedékeket a nő bőröndjébe, miután elvitte azokat a Fort Morgan-i raktárból. Az ágyúgolyókat azóta visszaszolgáltatták, az ügyben pedig nem indult eljárás - írta az Unilad.