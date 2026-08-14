Hét munkás meghalt, miután összeomlott egy alagút Indiában

Legalább hét munkás életét vesztette, miután az éjszaka folyamán beomlott egy építés alatt álló alagút egy vízerőmű-projektnél India északi, hegyvidéki Uttarakhand államában.

Legalább 7 ember életét követelte egy beomlott alagút Indiában. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

3 munkást még eltűntként keresnek a beomlott alagútban

A mentőakció azután indult el, hogy csütörtök késő este hirtelen bezúduló víz és hordalék árasztotta el az alagutat a Chamoli körzetben található Vishnugad-Pipalkoti hidroelektromos projektnél – mondta Gaurav Kumar, a körzet legfőbb tisztviselője. Pushkar Singh Dhami, Uttarakhand állam főminisztere elmondta, hogy az alagútban dolgozó 22 ember közül 12-t élve mentettek ki, további három embert pedig még keresnek.

Az országos és az állami katasztrófavédelem, az indiai-tibeti határrendészet, valamint a tűzoltóság mentőcsapatai a folyamatosan emelkedő vízzel és a hordalékkal küzdenek, miközben a még bent rekedt munkásokat keresik.

Amikor a csapatunk megérkezett a helyszínre és megkezdte a műveletet, rengeteg víz volt az alagútban, és az oldalfalakból is szivárgott a víz. Azóta a vízszint jelentősen megemelkedett

- nyilatkozta Amrit Lal Meena, az Országos Katasztrófavédelmi Erők csapatparancsnoka.

Az építési balesetek gyakoriak Indiában, a Himalája régiójában a labilis hegyek, a szeizmikus aktivitás és a kiszámíthatatlan föld alatti körülmények miatt az alagútprojektek különösen kockázatosak - írta az AP News. Mint arról korábban beszámoltunk, júliusban egy gázrobbanás miatt beomlott egy szintén építés alatt álló alagút egy vízerőmű-projektnél India északkeleti, himalájai Sikkim államában. A katasztrófa után 4 napos mentőakció vette kezdetét, amely során a halálos áldozatok száma 25-re nőtt.