Alcatraz, a hírhedt börtön története: Al Capone-tól a legendás szökésig

Alcatraz a San Francisco-öböl egyik sziklás szigetén található. Az Egyesült Államok hadserege már az 1850-es években katonai célokra használta a területet, elsősorban a San Franciscó-i öböl védelmére. A szigeten világítótorony is működött, később pedig katonai börtönt alakítottak ki.
A hadsereg végül gazdasági okokból megvált a szigettől, amelyet 1933-ban az Igazságügyi Minisztérium vett át. A szövetségi börtönügyi hatóságok egy olyan maximális biztonságú intézményt hoztak létre, amelybe azokat a rabokat szánták, akiket más szövetségi börtönökben nehéz volt kordában tartani, erőszakosnak számítottak vagy szökésveszélyt jelentettek.
Az intézmény hivatalosan 1934-ben nyílt meg. A hatóságok igyekeztek titokban tartani az első rabok átszállítását, de a sajtó hamar kiderítette, hogy kik érkeznek az új börtönbe.
A legnagyobb szenzáció kétségtelenül Al Capone volt. A chicagói maffia egyik legismertebb vezetőjét 1934 augusztusában szállították a szigetre, ahol a 85-ös rab számot kapta.
Capone jelenléte jelentős reklámot jelentett az új intézmény számára. A hatóságok azt akarták demonstrálni, hogy Alcatraz valóban az egyik legszigorúbb szövetségi börtön. A maffiózó ugyanakkor nem kapott különleges bánásmódot: cellája és mindennapi élete semmiben nem hasonlított ahhoz a kivételezett helyzethez, amelyet korábbi börtönében élvezett.
Capone 1939-ig maradt Alcatrazban. Egészségi állapota ekkorra jelentősen leromlott a kezeletlen szifilisz következtében, ezért előbb egy Los Angeles-i, majd egy pennsylvaniai intézetbe szállították.
1939 novemberében szabadult, és később Floridába költözött. 1947-ben halt meg.
Capone mellett számos más hírhedt bűnöző is megfordult a szigeten. Itt raboskodott többek között George „Machine Gun” Kelly, az Alvin „Creepy” Karpis vezette Barker–Karpis banda egyik tagja, valamint Arthur „Doc” Barker. Az intézmény egyik legismertebb foglya Robert Stroud, vagyis a „Madárember” volt.
Stroud történetét később egy hollywoodi film is legendássá tette, a valóság azonban jóval sötétebb volt. Bár korábbi börtönében valóban foglalkozhatott madarakkal, Alcatrazban erre már nem volt lehetősége. A róla kialakult romantikus kép jelentős részben a filmnek köszönhető.
A bevehetetlennek tartott börtönből mégis sikerült megszökni
Alcatraz egyik legfontosabb legendáját a szökési kísérletek adták. A szigetről való menekülés rendkívül nehéznek számított: az intézményt hideg és erős sodrású tengervíz vette körül, a part pedig San Francisco sűrűn lakott térsége felé nézett.
A szövetségi börtön működésének közel három évtizede alatt 36 rab összesen 14 alkalommal próbált megszökni.
A legtöbb kísérlet gyorsan kudarcba fulladt, több rabot elfogtak, mások pedig nem élték túl a szökést.
A leghíresebb akció 1962 júniusában történt. Frank Morris, valamint John és Clarence Anglin hónapokon keresztül dolgozott a szökésén. A rabok a celláik mögötti szellőzőnyílások körül meglazult betont kezdték eltávolítani, majd egy használaton kívüli folyosóra jutottak.
A terv része volt az is, hogy a rabok éjszakára megtévesztő, emberi fejre hasonlító bábukat helyeztek az ágyukba. A bábukat vakolatból, festékből és valódi hajból készítették, így az őrök az ellenőrzés során azt hihették, hogy a foglyok alszanak.
Morris és a két Anglin fivér végül kijutott az épületből, majd saját készítésű tutajjal próbálták elérni a szárazföldet. A nyomozók azonban soha nem találták meg őket. A hatóságok végül arra jutottak, hogy valószínűleg megfulladtak a San Francisco-öböl hideg és erős sodrású vizében, bár a történetet azóta is számos legenda övezi.
Az FBI 1979-ben hivatalosan lezárta a nyomozást, az ügyet pedig átadta az amerikai rendőrségi szerveknek. A három rab sorsa azóta is az Alcatrazhoz kapcsolódó egyik legnagyobb rejtély.
Nem a legendás szökés miatt zárták be
A közhiedelemmel ellentétben Alcatraz bezárásának nem a három rab 1962-es szökése volt az oka. A börtönt 1963. március 21-én zárták be, elsősorban gazdasági megfontolások miatt.
A sziget elszigeteltsége rendkívül drágává tette a működtetést. Az ivóvizet, az élelmiszert, az üzemanyagot és más szükséges készleteket mind hajóval kellett a szigetre szállítani. A szövetségi börtönügyi hatóságok adatai szerint 1959-ben egy fogvatartott napi működtetése Alcatrazban több mint háromszor annyiba került, mint egy átlagos szövetségi börtönben.
A szigetnek ráadásul komoly felújításra is szüksége lett volna. A becslések szerint 3–5 millió dollárra lett volna szükség ahhoz, hogy az épületeket és az infrastruktúrát helyreállítsák. A kormány végül gazdaságosabbnak ítélte egy új börtön létrehozását.
Alcatraz bezárásakor összesen 29 évig működött szövetségi büntetés-végrehajtási intézetként.
A sziget ezt követően több évtizeden át elhagyatott maradt, majd 1973-ban megnyitották a turisták előtt. Azóta a San Francisco egyik legismertebb látványosságává vált, és évente rengeteg látogató keresi fel a cellákat, a börtönudvart és az egykori rabok történetéhez kapcsolódó helyszíneket.
A legendás börtön története azonban ezzel nem ért véget. Donald Trump 2025-ben azt kezdeményezte, hogy az amerikai kormány vizsgálja meg Alcatraz újbóli börtönként történő használatának lehetőségét. A terv szerint egy kibővített és újjáépített intézményben az Egyesült Államok legveszélyesebb bűnözőit helyeznék el.
A kezdeményezés komoly kérdéseket vet fel, hiszen éppen az intézmény működésének története mutatja meg, milyen drága és nehézkes egy elszigetelt szigeten működő szövetségi börtön fenntartása. A korábbi Alcatraz története ezért nemcsak a hírhedt rabokról és a vakmerő szökésekről szól, hanem arról is, hogy a legendás börtön végül miért bizonyult fenntarthatatlannak.