Hatvan macskát találtak egy elhagyott vitorláson, hat napig tartott a kimentésük

Az állatmentés augusztus 6-án kezdődött, amikor a tacoma-i rendőrség vízi rendészeti egységét egy elhagyott, mintegy 12 méter hosszú vitorláshoz riasztották az Owen Beach közelében, Washington államban – számolt be róla a Fox News.

Az állatmentés után a macskák többsége egy helyi állatvédő szervezethez került – A kép illusztráció

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A rendőrök elsőként több mint 30 macskát és kiscicát találtak a fedélzeten, veszélyes körülmények között. Több állat rémültnek és alultápláltnak tűnt. A vízi rendészeti egység az állatvédelmi hatósággal és a rendőrség helyszínelőivel együttműködve kezdte meg a macskák kimentését.

Az állatmentés hat napon át tartott

A mentés során folyamatosan újabb állatokat találtak a hajón, így végül összesen 60 macskát és kiscicát sikerült biztonságba helyezni. A művelet hat napig tartott.

Az állatvédelmi szakemberek szerint nagy valószínűséggel valamennyi macskát megtalálták, a rendőrség azonban elővigyázatosságból további átvizsgálásokat tervez. A hatóság szerint a macskák rendkívül jól el tudnak rejtőzni, ezért nem lehet teljes bizonyossággal kizárni, hogy maradt még állat a fedélzeten.

A további átvizsgálásokat házkutatási parancs alapján végzik. A rendőrség egyúttal megkezdte a nyilvántartásba vett vitorlás elszállításának előkészítését is.

A hatóság arra kérte az Owen Beach látogatóit és a környéken hajózókat, hogy értesítsék az állatvédelmi hatóságot, ha újabb macskát látnak a vitorláson, de ne menjenek fel a fedélzetre és ne próbálják saját maguk kimenteni az állatokat.

A figyelmeztetést azt követően adták ki, hogy egy magánszemélyként tevékenykedő macskamentő éjszaka felment a hajóra, és két macskát befogott. Az állatokat egy helyi állatvédő szervezethez vitte. A nő a KING 5 televíziónak azt mondta, segíteni akart, mert úgy vélte, a hatóságok túl lassan haladnak a mentéssel.

A rendőrség szerint az engedély nélküli behatolás megnehezítette a hajó tulajdonosával kapcsolatos nyomozást. Az ügy továbbra is folyamatban lévő büntetőeljárásnak számít, őrizetbe vételről vagy vádemelésről egyelőre nem számoltak be.

A KING 5 szerint a megmentett 60 állat közül több mint 40-et a Humane Society for Tacoma & Pierce County gondozásába adtak, a többi macska pedig környékbeli ideiglenes befogadókhoz került.