„Pokolbéli” vörös macska tartja rettegésben a környéket – figyelmeztették a lakosságot, hogy senki ne közelítse meg

Élénkpiros macskát láttak kóborolni egy texasi városban – az állatmentők arra kérték a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a különös külsejű állatot.

Élénkpiros „pokolbéli” macska bukkant fel az utcákon, állatmentők próbálják befogni

Fotó: Illusztráció - Unsplash

Élénkpiros festékkel vagy színezőanyaggal borított macskát láttak a texasi League Cityben.

Az állatmentők dolgoznak a befogásán, és arra kérik a helyieket, ne próbálják megközelíteni.

Egyes kommentelők azt feltételezik, hogy a macska illegális kutyaviadalok közeléből szökhetett meg, ezt azonban a hatóságok nem erősítették meg.

A rendőrség egyelőre nem jelentett be hivatalos nyomozást vagy állatkínzással kapcsolatos vádemelést.

Élénkpiros „pokolbéli” macska bukkant fel az utcákon, állatmentők próbálják befogni

Az állatmentők kétségbeesetten próbálják befogni a cicát, amelyet a múlt héten láttak a texasi League Cityben. A hatóságok arra figyelmeztették az embereket, hogy ne próbálják saját maguk megmenteni az állatot, mivel az újabb befogási kísérletek hátráltathatják a szakemberek munkáját.

Tudunk arról a macskáról, amelyet vörös festékkel vagy színezőanyaggal a bundáján láttak a környéken, és szeretnénk, ha mindenki tudná, hogy nem feledkeztünk meg róla

– közölte a League City Animal Care állatvédő szervezet.

Hozzátették:

Csapatunk aktívan dolgozik azon, hogy biztonságosan befogjuk a macskát, és a gondozásunkba kerüljön, hogy megkaphassa a számára szükséges ellátást.

Augusztus 10-én az állatmentők arról számoltak be, hogy továbbra is dolgoznak a cica befogásán, és ebben a környéken élő, macskákról gondoskodó önkéntesek is segítik őket.

A vörös macskáról készült fényképek aggodalmat váltottak ki a nyilvánosság körében, egyesek ugyanis attól tartanak, hogy az állatnak köze lehet egy kutyaviadalokat szervező csoporthoz.

„Lehet, hogy tévedek, de a »befestett« állatokat nem szokták illegális kutyaviadalokkal kapcsolatba hozni? Elképzelhető, hogy ez a macska egy ilyen helyről szökött meg, és talán érdemes lenne kivizsgálni, működnek-e kutyaviadalokat szervező csoportok a környékünkön”

– írta az egyik felhasználó.

„Remélem, a rendőrség is bekapcsolódik, és elkapják azt, aki ezt tette vele. Biztos vagyok benne, hogy valakinek videója is van arról, ahogy befestették” – fogalmazott egy másik hozzászóló.