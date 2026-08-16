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macska

„Pokolbéli” vörös macska tartja rettegésben a környéket – figyelmeztették a lakosságot, hogy senki ne közelítse meg

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Rejtélyes, élénkpiros bundájú macska bukkant fel egy texasi város utcáin. Az állatmentők napok óta próbálják biztonságosan befogni a cicát, a lakosságot pedig arra kérték, ne közelítsék meg. A különös eset miatt az interneten aggasztó találgatások is megjelentek.
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macskaállatmentőkkutyaviadalbefogásrendőrség

Élénkpiros macskát láttak kóborolni egy texasi városban – az állatmentők arra kérték a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a különös külsejű állatot.

Élénkpiros „pokolbéli” macska bukkant fel az utcákon, állatmentők próbálják befogni
Élénkpiros „pokolbéli” macska bukkant fel az utcákon, állatmentők próbálják befogni
Fotó: Illusztráció - Unsplash
  • Élénkpiros festékkel vagy színezőanyaggal borított macskát láttak a texasi League Cityben.
  • Az állatmentők dolgoznak a befogásán, és arra kérik a helyieket, ne próbálják megközelíteni.
  • Egyes kommentelők azt feltételezik, hogy a macska illegális kutyaviadalok közeléből szökhetett meg, ezt azonban a hatóságok nem erősítették meg.
  • A rendőrség egyelőre nem jelentett be hivatalos nyomozást vagy állatkínzással kapcsolatos vádemelést.

Élénkpiros „pokolbéli” macska bukkant fel az utcákon, állatmentők próbálják befogni

Az állatmentők kétségbeesetten próbálják befogni a cicát, amelyet a múlt héten láttak a texasi League Cityben. A hatóságok arra figyelmeztették az embereket, hogy ne próbálják saját maguk megmenteni az állatot, mivel az újabb befogási kísérletek hátráltathatják a szakemberek munkáját.

Tudunk arról a macskáról, amelyet vörös festékkel vagy színezőanyaggal a bundáján láttak a környéken, és szeretnénk, ha mindenki tudná, hogy nem feledkeztünk meg róla

– közölte a League City Animal Care állatvédő szervezet.

Hozzátették:

Csapatunk aktívan dolgozik azon, hogy biztonságosan befogjuk a macskát, és a gondozásunkba kerüljön, hogy megkaphassa a számára szükséges ellátást.

Augusztus 10-én az állatmentők arról számoltak be, hogy továbbra is dolgoznak a cica befogásán, és ebben a környéken élő, macskákról gondoskodó önkéntesek is segítik őket.

A vörös macskáról készült fényképek aggodalmat váltottak ki a nyilvánosság körében, egyesek ugyanis attól tartanak, hogy az állatnak köze lehet egy kutyaviadalokat szervező csoporthoz.

Lehet, hogy tévedek, de a »befestett« állatokat nem szokták illegális kutyaviadalokkal kapcsolatba hozni? Elképzelhető, hogy ez a macska egy ilyen helyről szökött meg, és talán érdemes lenne kivizsgálni, működnek-e kutyaviadalokat szervező csoportok a környékünkön

– írta az egyik felhasználó.

Remélem, a rendőrség is bekapcsolódik, és elkapják azt, aki ezt tette vele. Biztos vagyok benne, hogy valakinek videója is van arról, ahogy befestették” – fogalmazott egy másik hozzászóló.

Valaki a „Lucifer” nevet adta a macskának:

Macskabarátként sajnálom szegény kis fickót. Remélem, rendbe hozzák, és szerető otthonra talál. De azt azért el kell ismerni, úgy néz ki, mint valami megszállott, vérivó keményfiú, aki egyenesen a pokol tüzes bugyraiból érkezett

– fogalmazott a hozzászóló, „Lucifer négylábú barátja”.

A rendőrség egyelőre nem jelentette be, hogy hivatalos nyomozást indított volna az ügyben, és állatkínzás miatt sem közöltek információt esetleges vádemelésről – írja a Daily Star

 

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