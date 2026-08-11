Alligátor ragadta meg a nő karját, borzalmas sérülést szenvedett

Egy floridai nő elvesztette a jobb karját egy brutális alligátortámadásban, de egy közelben tartózkodó hajós gyors közbelépése valószínűleg megmentette az életét.

Alligátor Floridában az Everglades National Park-ban.

Fotó: Shutterstock/Mia2you

Alligátor támadt a fürdőzőkre, egy nő karját tépte le Floridában

A nő szombaton egy társasággal úszott a floridai Silver folyón, amikor meglátta, hogy egy alligátor közeledik.

Evezővel próbálta elriasztani az állatot, ám az alligátor megragadta a jobb karját, majd a víz alá rántotta.

A FoxNews beszámolója szerint John Gamache éppen az apjával ebédelt a hajóján, amikor meghallotta a kiabálást. Azonnal a fürdőzők felé indult, és a közeledő hajó vélhetően elriasztotta az állatot.

Szörnyű sérülés volt, kilógó csontokkal és mindenhol vérrel. Egyértelmű volt, hogy minden perc számít

– mondta Gamache.

A nő sok vért vesztett, ezért Gamache kötéllel elszorította a sérült karját, miközben édesapja a többi fürdőzőt, köztük gyerekeket is, a hajóra segítette. Ezután egy közeli kikötőhöz siettek, ahol már várták őket a mentők.

A nő családja vasárnap közölte, hogy túlélte a támadást, kiengedték a kórházból, és otthon lábadozik. A jobb karját azonban elvesztette.

A floridai vadvédelmi hatóság munkatársai később megtalálták és eltávolították a csaknem háromméteres alligátort. A területet vasárnap újra megnyitották.

A támadás körülbelül egy hónappal azután történt, hogy egy másik floridai nőt halálosan megsebesített egy alligátor. A 31 éves Brittany Clark mindkét karját elvesztette a támadásban, és még azelőtt meghalt, hogy a mentők kórházba szállíthatták volna.