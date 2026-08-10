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Osztrák-Alpok

Babakocsival indultak túrázni az Alpokba: mentőhelikopterrel kellett kimenteni őket - videó

1 órája
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Három család összesen 36 tagja került bajba egy ausztriai magashegyi túrán, amelyre több kisgyerekkel és babakocsival indultak el. Az Alpok több mint 2300 méteres magasságában mentőhelikopterek és hegyimentők segítségére volt szükség, de az eset során senki sem sérült meg.
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Osztrák-Alpokbabakocsimentőhelikoptertúrázás gyerekkel

Három család összesen 36 tagját kellett kimenteni az Alpok ausztriai részén, miután több kisgyerekkel és babakocsival indultak spontán túrára több mint 2300 méteres tengerszint feletti magasságban – közölte hétfőn a tiroli rendőrség.

Az Alpok ausztriai részén két mentőhelikoptert is bevetettek a túrázók kimentésére – A kép illusztráció Fotó: Unsplash
Az Alpok ausztriai részén két mentőhelikoptert is bevetettek a túrázók kimentésére – A kép illusztráció
Fotó: Unsplash

A baráti társaság a söldeni Wildspitzbahn hegyi állomásától indult útnak. A csoportban felnőttek, fiatalok és több kisgyerek is volt. A rendőrség szóvivője a Német Sajtóügynökségnek (dpa) azt mondta, hogy a túrázók felszerelése „gyakorlatilag nulla volt”.

A csoport tagjai Belgiumból, Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból és Ausztriából érkeztek.

A túra során a családok többször nehezen járható és veszélyes terepre kerültek, egyes szakaszokon pedig letértek a kijelölt útvonalról. Végül a csoport két tagja segélyhívást kezdeményezett.

A mentéshez két helikoptert riasztottak. Összesen 14 embert helikopterrel vittek biztonságos helyre, közülük négyet kötél segítségével emeltek ki. További 22 embert hegyimentők kísértek le gyalog a völgybe – írja a Focus.

Az esetben senki sem sérült meg. A rendőrség szerint a túrázóknak vélhetően nem volt megfelelő magashegyi tapasztalatuk. A rendőrségi szóvivő azt is közölte, hogy a csoportnak ki kell fizetnie a mentési akció költségeit.

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