Babakocsival indultak túrázni az Alpokba: mentőhelikopterrel kellett kimenteni őket - videó

Három család összesen 36 tagját kellett kimenteni az Alpok ausztriai részén, miután több kisgyerekkel és babakocsival indultak spontán túrára több mint 2300 méteres tengerszint feletti magasságban – közölte hétfőn a tiroli rendőrség.

Az Alpok ausztriai részén két mentőhelikoptert is bevetettek a túrázók kimentésére – A kép illusztráció

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A baráti társaság a söldeni Wildspitzbahn hegyi állomásától indult útnak. A csoportban felnőttek, fiatalok és több kisgyerek is volt. A rendőrség szóvivője a Német Sajtóügynökségnek (dpa) azt mondta, hogy a túrázók felszerelése „gyakorlatilag nulla volt”.

A csoport tagjai Belgiumból, Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból és Ausztriából érkeztek.

A túra során a családok többször nehezen járható és veszélyes terepre kerültek, egyes szakaszokon pedig letértek a kijelölt útvonalról. Végül a csoport két tagja segélyhívást kezdeményezett.

A mentéshez két helikoptert riasztottak. Összesen 14 embert helikopterrel vittek biztonságos helyre, közülük négyet kötél segítségével emeltek ki. További 22 embert hegyimentők kísértek le gyalog a völgybe – írja a Focus.

Az esetben senki sem sérült meg. A rendőrség szerint a túrázóknak vélhetően nem volt megfelelő magashegyi tapasztalatuk. A rendőrségi szóvivő azt is közölte, hogy a csoportnak ki kell fizetnie a mentési akció költségeit.