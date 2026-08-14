Randidroggal vadászott áldozataira az álprostituált, két férfi nem élte túl a csalást

Adina Mihai prostituáltnak adta ki magát, hogy bejusson a kiszemelt férfiak otthonába, ahol elkábította és kirabolta őket. A csalás során használt randidrog két esetben halálosnak bizonyult, miközben két másik férfi túlélte a mérgezést.
Randidroggal vadászott áldozataira az álprostituált
A The Independent szerint Mihai egy weboldalon hirdetett escort- és masszázsszolgáltatásokat, miközben párja, Madalin Dumitru a közelben várakozott az autóban. Mihai GBL nevű droggal kevert alkoholt adott a férfiaknak, hogy eszméletlen állapotba kerüljenek, majd készpénzt, ékszereket és órákat keresett az otthonaikban. A páros ezután magára hagyta az elkábított áldozatokat.
Két férfi meghalt a mérgezés után
A 80 éves Malcolm King 2024 augusztusában halt meg, röviddel azután, hogy Mihait beengedte négymillió fontos cotswoldsi otthonába. Gary Mouat 2025 júliusában vesztette életét hasonló körülmények között, miközben felesége és fia távol volt.
A pár két további férfit is megmérgezett, ők azonban túlélték. Az egyik túlélő 450 fontot fizetett Mihainak, majd amikor magához tért, észrevette, hogy eltűnt nagy értékű Rolex órája.
Tizenhét év börtönt kapott a páros
Mihai és Dumitru két rendbeli emberölésben és két mérgezésben vallotta magát bűnösnek. A bíróság fejenként 17 év szabadságvesztésre ítélte őket.
Az ügyészség szerint nem az áldozatok megölése volt a céljuk: elkábítani és kirabolni akarták őket. A bíróság ugyanakkor megállapította, hogy a szer beadása súlyos sérülés vagy halál komoly kockázatával járt – írja a Daily Mail.
Sátánista rituálé során gyilkolt meg egy férfit egy prostituált
Gyilkossággal vádolnak egy 40 éves prostituáltat Németországban, miután egy középkorú férfi feldarabolt maradványait szemetesekben találták meg egy ipari terület közelében. A hatóságok gyanúja szerint a gyilkos véletlenszerűen választotta ki áldozatát, majd miután megölte a férfit, feldarabolta.
Prostituáltak támadtak járókelőre Pécsett, mert az visszautasította a szexet
A vádirat szerint a két nő 2025. szeptember 19-ről 20-ra virradó éjszaka Pécs belvárosában visszaváltható műanyag palackokat gyűjtött. Az idősebb vádlott több férfit is megszólított, nekik szexuális szolgáltatást ajánlott.
Egy ittas állapotban sétáló férfit is megállított, akitől pénzt és cigarettát kért, valamint neki is szexet kínált. A sértett ezt visszautasította, de azért, hogy békén hagyják, átadott a nőnek 1000 forintot.
A GBL (gamma-butirolakton) egy erős bódító hatású szer, amely a szervezetbe kerülve gyorsan erős nyugtató hatást válthat ki. Nagyobb mennyiségben mély eszméletlenséget, súlyos mérgezést, akár halált is okozhat.