Randidroggal vadászott áldozataira az álprostituált, két férfi nem élte túl a csalást

Adina Mihai prostituáltnak adta ki magát, hogy bejusson a kiszemelt férfiak otthonába, ahol elkábította és kirabolta őket. A csalás során használt randidrog két esetben halálosnak bizonyult, miközben két másik férfi túlélte a mérgezést.

Álprostituált randidroggal fosztotta ki áldozatait, két férfi meghalt (illusztráció)

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Randidroggal vadászott áldozataira az álprostituált

A The Independent szerint Mihai egy weboldalon hirdetett escort- és masszázsszolgáltatásokat, miközben párja, Madalin Dumitru a közelben várakozott az autóban. Mihai GBL nevű droggal kevert alkoholt adott a férfiaknak, hogy eszméletlen állapotba kerüljenek, majd készpénzt, ékszereket és órákat keresett az otthonaikban. A páros ezután magára hagyta az elkábított áldozatokat.

Két férfi meghalt a mérgezés után

A 80 éves Malcolm King 2024 augusztusában halt meg, röviddel azután, hogy Mihait beengedte négymillió fontos cotswoldsi otthonába. Gary Mouat 2025 júliusában vesztette életét hasonló körülmények között, miközben felesége és fia távol volt.

A pár két további férfit is megmérgezett, ők azonban túlélték. Az egyik túlélő 450 fontot fizetett Mihainak, majd amikor magához tért, észrevette, hogy eltűnt nagy értékű Rolex órája.

Tizenhét év börtönt kapott a páros

Mihai és Dumitru két rendbeli emberölésben és két mérgezésben vallotta magát bűnösnek. A bíróság fejenként 17 év szabadságvesztésre ítélte őket.

Az ügyészség szerint nem az áldozatok megölése volt a céljuk: elkábítani és kirabolni akarták őket. A bíróság ugyanakkor megállapította, hogy a szer beadása súlyos sérülés vagy halál komoly kockázatával járt – írja a Daily Mail.

Sátánista rituálé során gyilkolt meg egy férfit egy prostituált

Gyilkossággal vádolnak egy 40 éves prostituáltat Németországban, miután egy középkorú férfi feldarabolt maradványait szemetesekben találták meg egy ipari terület közelében. A hatóságok gyanúja szerint a gyilkos véletlenszerűen választotta ki áldozatát, majd miután megölte a férfit, feldarabolta.