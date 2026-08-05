Lecsapott a rendőrség: vegyszerekkel irtottak ki több mint 10 000 hektárt Amazonas esőerdőben

A brazil rendőrség kedden célba vett egy csoportot, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy vegyszerekkel irtottak ki egy hatalmas területet az Amazonas esőerdőben az északi Pará államban.

Vegyszerekkel irtottak ki több mint 10 000 hektárt Amazonas esőerdőben. Fotó: RANU ABHELAKH / AFP

Vegyszerekkel irtottak ki több mint 10 000 hektárt Amazonas esőerdőben

A rendőrség a művelet részeként 13 házkutatási parancsot hajtott végre, és három óvintézkedést rendelt el, azonban letartóztatás nem történt. A gyanúsítottak a vádak szerint kapcsolatba hozhatók azzal, hogy Uruará községében 10 180 hektárnyi őshonos erdőre permeteztek vegyszereket, hogy a fák kivágása előtt elpusztítsák a növényzetet. A megtisztított földet később kereskedelmi célú legelővé alakították át.

Egyelőre nem tisztázott, hogy mikor juttatták ki a vegyszereket, vagy mikor történt az erdőirtás. A vizsgálat alatt álló személyek ellen többek között környezetvédelmi bűncselekmények, mérgező anyagok illegális használata, környezetvédelmi eljárásokban elkövetett csalás és bűnszövetség miatt emelhetnek vádat.

Az Amazonas a világ legnagyobb esőerdője, kulcsszerepet játszik az éghajlat szabályozásában Dél-Amerikán messze túlmenően is. Tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a pusztulása felgyorsíthatja a globális felmelegedést, és megzavarhatja a mezőgazdaságot olyan távoli helyeken is, mint az Egyesült Államok és Európa egyes részei.

Brazília jelentős eredményeket ért el az elmúlt években az erdőirtás csökkentésében, de továbbra is a szarvasmarha-tenyésztés a legfőbb hajtóereje. A tenyésztők hatalmas erdősávokat irtanak ki, hogy legelőket biztosítsanak az állatoknak. Az Amazonasban történő erdőirtás 23,5%-kal csökkent 2025-ben az előző évhez képest, ennek ellenére közel 290 000 hektárnyi erdőt taroltak le - írta az AP News.