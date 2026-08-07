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antarktisz

−43 fok, teljes sötétség: nem mindennapi mentés zajlott az Antarktiszon

5 órája
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Rendkívüli mentőakciót hajtott végre egy ausztrál repülőszemélyzet az Antarktiszon. Egy amerikai expedíciós dolgozót kellett sürgősen kimenekíteniük a McMurdo kutatóállomásról, miközben odakint −43 Celsius-fok és teljes sötétség uralkodott.
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antarktiszskytraders airbus a31mentőakció

Rendkívüli körülmények között hajtott végre mentőakciót egy ausztrál repülőszemélyzet az Antarktiszon. Egy amerikai expedíciós dolgozó sürgős orvosi evakuálására volt szükség a McMurdo kutatóállomásról.

antarktisz
-41 fokban mentettek az Antarktiszon.
Fotó: DORIANE LETEXIER / Hans Lucas

Életmentő küldetés az Antarktiszon

A Skytraders Airbus A319-es repülőgépe végül −43 Celsius-fokos hidegben és teljes sötétségben szállt le az amerikai kutatóállomás közelében. A küldetést először a rossz időjárás miatt el kellett halasztani.

A repülőgépet külön fel kellett készíteni a mentésre, a mérnökök pedig egy hordágyat is beszereltek a fedélzetre. A hóvihar miatt a havas kifutópályát is újra elő kellett készíteni, ami hat órát vett igénybe.

Louise Robertson kapitány a BBC-nek elmondta, hogy júliusban ez volt az első ilyen küldetés, amelyet teljes sötétségben hajtottak végre. A pilóta szerint pályafutása egyik legösszetettebb művelete volt.

A beteg végül biztonságosan felkerült a Snowbird 1 fedélzetére, amely Új-Zélandra, Christchurchbe repült vele. A Skytraders közlése szerint a férfi azóta jól van és lábadozik. A küldetés sikeréhez pilóták, meteorológusok, műveleti tervezők, kifutópálya-csapatok és egészségügyi szakemberek összehangolt munkájára volt szükség.

 

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