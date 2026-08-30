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gyász

"Annyira szeretett volna apa lenni" - vallotta be összetörve a kismama, akinek egészségesnek hitt szerelmét egy fel nem ismert szívbetegség vitte el

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Néhány nappal azután halt meg egy 34 éves brit férfi, hogy párjával bejelentették családjuknak és barátaiknak: gyermekük születik. Marco Damaggio légzési nehézségeit kezdetben a londoni hőhullámnak tulajdonították, ám hamarosan összeesett, és a mentők már nem tudták megmenteni. Később derült ki, hogy fel nem ismert szívbetegség állt a háttérben.
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gyászapahalál

Egy fel nem ismert szívbetegség miatt gyászolja gyermeke apját az a fiatal nő, akinek kedvese mindössze néhány nappal azután halt meg, hogy barátaiknak bejelentették: gyermekük születik. Marco Damaggio kezdetben azt hitte, hogy légzési nehézségeit a július 6-án Londont sújtó hőhullám okozza. Menyasszony, Lana Corina azonban erről nem volt meggyőződve, ezért mentőt hívott hozzá, akik mire kiérkeztek, már eszméletlen állapotban találták Domingót, akinek azonnali újraélesztésre volt szüksége. Hiába küzdöttek azonban érte, sajnos életét vesztette a leendő apa.

Elárulták, gyermekük születik, elhunyt az egészségesnek hitt apa
Elárulták, gyermekük születik, elhunyt az egészségesnek hitt apa Fotó: GoFundMe

Úgy érzem, mintha az életem megállt volna július 6-án, pedig egy teljesen átlagos napnak indult. Az előző hétvégén elmentünk az egyik barátja esküvői partijára, és tökéletes alkalom volt arra, hogy elmondja mindenkinek, hogy babát várunk. Annyira szeretett volna apa lenni 

- emlékezett vissza Lana.

Elárulta, gyermeke lesz, majd elhunyt a leendő apa

Marco a halála napján reggel vérvételre ment, mivel termékenységi kezelésen vettek rész, majd edzeni ment, ahonnan a szokásosnál hamarabb hazaért, mert nem érezte jól magát. 

Hőhullám volt, odakint 35 fok volt, az edzőteremben pedig nem volt légkondicionáló. Azt gondoltam, talán csak kimerült a vérvétel, a hőség és az edzés miatt. Hirtelen azonban összeesett és eszméletét vesztette. Kiderült, fel nem ismert szívbetegségben szenvedett. Nem is sejtettük, mindenki egészségesnek hitte. Mindig szedte a táplálékkiegészítőit, mindig betartotta a makrotápanyagokra vonatkozó céljait, és hetente csak egy csalónapot tartott. Mindig aggódtam, hogy túl keményen edz, de ez az élete része volt. Már azelőtt is ezt csinálta, hogy megismertem. Ez volt ő, nagyon keményen dolgozott

 - közölte a gyászoló kismama kiemelve, túl sok olyan sportoló van a világon, mint Marco,  akik fel nem ismert szívbetegségben szenvednek vagy halnak meg, ami miatt úgy véli, minél több embernél kellene szűrni a rejtett szívbetegségeket, különösen akkor, ha bármilyen erre utaló tünetet tapasztalnak.

Ha elmentünk volna egy kardiológushoz, talán minden könnyebb lett volna. Megkezdhette volna a kezelést, ami segíthetett volna rajta, ahelyett, hogy egyszerűen összeesik, és soha többé nem tér magához. Több volt, mint egy edző. Egy barát, mentor, támogató és bizalmas volt. Egyetlen rosszindulatú porcikája sem volt. Számomra most nagyon nehéz megbirkózni az élettel. A baba növekszik, és nagyon nehéz elfogadnom, hogy egyedülálló anya leszek, mert neki itt kellene lennie. Megtaláltuk az igaz szerelmet, amit nem sok ember tapasztalhat meg életében, de a fel nem ismert szívbetegsége miatt mindez túl hamar véget ért 

- idézte őt a People

 

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