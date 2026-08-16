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Japán

Áradások pusztítanak Japánban, az özönvízszerű esőzésben kilencen meghaltak

46 perce
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Kilenc ember vesztette életét, és több mint ezer otthont öntött el a víz a Japán keleti részét sújtó rendkívüli esőzésekben. Az áradás Csiba prefektúrában utakat és vasútvonalakat bénított meg valamint áramkimaradásokat okozott.
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Japánesőzésáradás

Rendkívüli esőzések sújtják Japán keleti részét, ahol az elmúlt napokban súlyos károkat okozott a szélsőséges időjárás. Az áradások következtében kilenc ember életét vesztette, több mint ezer otthont öntött el a víz Csiba prefektúrában, és közlekedési fennakadások, valamint áramkimaradások is kialakultak – jelentette vasárnap az NHK japán közszolgálati műsorszolgáltató.

Lakóövezeteket és utakat borított el az áradás Csiba prefektúrában An aerial photo shows widespread flooding following torrential rain in Oamishirasato City, Chiba Prefecture, Japan, on August 14, 2026. Linear rainbands brought torrential rain to Chiba Prefecture from August 13 into early August 14, causing widespread flooding and landslides. At least eight people were killed in the torrential rain and flooding, according to Chiba Prefecture. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Daisuke Urakami / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Lakóövezeteket és utakat borított el az áradás Csiba prefektúrában
Fotó: DAISUKE URAKAMI / Yomiuri

A csütörtök késő este kezdődött özönvízszerű esőzés miatt földcsuszamlás-veszélyre is figyelmeztettek. A japán meteorológiai szolgálat első alkalommal adta ki a legmagasabb fokozatú, heves esőzésre vonatkozó figyelmeztetést Csiba térségére.

Egy helyi meteorológiai állomáson 24 óra alatt 300 milliméter csapadékot mértek. A térségben hat évtizede nem volt ilyen csapadékos az augusztus. Csiba városában péntek reggelre már több mint háromszor annyi eső hullott, mint amennyi általában az egész hónapban szokott.

Több mint ezer otthont érintettek az áradások Japánban

Az NHK vasárnap reggeli összesítése szerint kilencen haltak meg a rendkívüli időjárás következtében. Csiba prefektúra katasztrófavédelmi hivatala szombat estig nyolc halálos áldozatról számolt be. Többen elárasztott gépkocsikban rekedtek, más áldozatokat vízzel borított utcákon találtak meg.

A prefektúra adatai szerint több mint hetven lakóház részben megrongálódott. Több mint ezer háztartást öntött el a víz, közülük csaknem hatszázban a padlószint fölé emelkedett a vízszint – írta a The Guardian.

A helyi média beszámolói szerint mintegy 1200 gépkocsi maradt az utakon. A hatóságok dolgoznak a járművek elszállításán.

Példátlan mennyiségű eső hullott

A japán meteorológiai szolgálat egyik illetékese már csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy példátlan mennyiségű csapadék hullhat a térségben. A rendkívüli esőzés a közlekedést is súlyosan érintette: utakat öntött el a víz, és fennakadások alakultak ki a vasúti közlekedésben is.

Leomlott egy partoldal a heves esőzések következtében Togane városába The Chiba-Togane Road operated by East Nippon Expressway Company remains closed after a slope collapse caused by heavy rain on Aug. 13th in Togane City, Chiba Prefecture, Japan on August 15, 2026. Linear rainbands brought torrential rain to Chiba Prefecture, causing widespread flooding and landslides. At least eight people were killed by the torrential rain. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Masanori Genko / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Leomlott egy partoldal a heves esőzések következtében Togane városába
Fotó: MASANORI GENKO / Yomiuri

 

 

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