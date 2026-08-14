Négy országban egyszerre volt árámszünet, a szakemberek értetlenül állnak az esemény mögött

Augusztus 14-én áramszünet történt Kirgizisztán, Kazahsztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán több térségében. A négy országban közel egy időben jelentkeztek az áramellátási problémák, azok pontos okáról azonban eltérő tájékoztatások érkeztek – számolt be róla a Meduza.

Az áramszünet Kirgizisztánban, Kazahsztánban, Tádzsikisztánban és Üzbegisztánban is problémákat okozott – A kép illusztráció

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Áramszünet miatt Almatiban a metró is leállt

Kirgizisztán fővárosában, Biskekben helyi idő szerint 15 óra körül kezdtek áramkimaradásokról beszámolni egyes városrészek lakói. Az ország energiaügyi minisztériuma jelezte, hogy tud a problémáról, annak okát azonban egyelőre nem tudta megnevezni.

Nem sokkal később a kazahsztáni Almati négy kerületében, valamint az Almati terület tíz körzetében is megszakadt az áramszolgáltatás. A helyi energetikai szakemberek tájékoztatása szerint az üzemzavart a légvezetékeken bekövetkezett meghibásodás okozta.

Szemtanúk szerint Almatiban leállt a metró, több közlekedési lámpa sem működött, emellett a mobiltelefon-szolgáltatásban is fennakadások jelentkeztek. Vízellátási problémákról ugyancsak érkeztek beszámolók, amelyek a szivattyúállomások áramellátásának kiesésével állhattak összefüggésben.

Az áramszolgáltatás teljes helyreállításának várható időpontjáról a beszámolók idején nem közöltek információt.

Tádzsikisztánban cáfolták a vízerőmű meghibásodását

Tádzsikisztán fővárosában, Dusanbéban, valamint az ország több más városában és térségében is áramkimaradásokról számoltak be. Az energiaügyi és vízügyi minisztérium egyelőre nem nevezte meg a fennakadások okát.

A tárca ugyanakkor cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint a problémát a nureki vízerőműben történt meghibásodás idézte volna elő. A nureki vízerőmű Tádzsikisztán legnagyobb erőműve.

Üzbegisztánt is érintette az áramszünet

Üzbegisztán több térségében szintén fennakadások jelentkeztek az áramellátásban, köztük az ország déli részén található Szurhandarja régióban.

Az üzbég energiaügyi minisztérium közlése szerint a problémák egy „szomszédos ország energiarendszerében történt üzemzavarral” függtek össze. A tárca nem nevezte meg, melyik szomszédos ország energiarendszerére utalt.