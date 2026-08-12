Lecsapott a vihar az Egyesült Államokra, egy millió ember maradt áram nélkül

Kedd estére összesen már több mint 991 ezer háztartásban nem volt áram a CBS News szerint.

Rengetegen maradtak áram nélkül - Illusztráció

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Illinois és Indiana állam több térségében megszólaltak a tornádóveszélyt jelző szirénák – írja az MTI.

Chicago két meghatározó repülőterén átmenetileg leállították a forgalmat kedden az óránként csaknem 130 kilométeres széllökések miatt, de másutt a 160 kilométert is meghaladta az átvonuló viharokban a szélsebesség.

Ohio államban, az Ohio-völgy térségét érintette legsúlyosabban az ítéletidő, ahol villámárvizek alakultak ki, és utakat kellett lezárni.

Az időjárási előrejelzések legalább péntekig árvizek megnövekedett veszélyéről szólnak az Egyesült Államok közép-nyugati részén, de figyelmeztetés korlátozottabban a keleti partvidék államait is érinti.

Ezekkel a praktikákkal biztonságosan átvészelhető a váratlan áramszünet

Egy váratlan áramszünet elsőre kellemetlennek tűnhet, de egy kis felkészüléssel könnyedén átvészelhető. Legyen szó néhány perces kimaradásról vagy akár többórás leállásról, érdemes tudni, hogyan őrizhetjük meg a nyugalmunkat, a biztonságunkat és az otthonunk működőképességét.