Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tízperces lesz a tűzijáték augusztus 20-án, megvan az ünnepi program

Egyesült Államok

Lecsapott a vihar az Egyesült Államokra, egy millió ember maradt áram nélkül

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Közel egymillió háztartásban okozott áramkimaradást az Egyesült Államok középnyugati államait sújtó viharos időjárás kedden. A hivatalos összesítések szerint helyi idő szerint kedden este Indiana államban 368 ezer, Ohioóban 302 ezer helyen nem volt áram, de Kentuckyban is rengetegen maradtak áram nélkül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyesült Államokáramszünetvihar

Kedd estére összesen már több mint 991 ezer háztartásban nem volt áram a CBS News szerint.

2227525377, áram
Rengetegen maradtak áram nélkül - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

Illinois és Indiana állam több térségében megszólaltak a tornádóveszélyt jelző szirénák – írja az MTI.

Chicago két meghatározó repülőterén átmenetileg leállították a forgalmat kedden az óránként csaknem 130 kilométeres széllökések miatt, de másutt a 160 kilométert is meghaladta az átvonuló viharokban a szélsebesség.

Ohio államban, az Ohio-völgy térségét érintette legsúlyosabban az ítéletidő, ahol villámárvizek alakultak ki, és utakat kellett lezárni.

Az időjárási előrejelzések legalább péntekig árvizek megnövekedett veszélyéről szólnak az Egyesült Államok közép-nyugati részén, de figyelmeztetés korlátozottabban a keleti partvidék államait is érinti.

Ezekkel a praktikákkal biztonságosan átvészelhető a váratlan áramszünet

Egy váratlan áramszünet elsőre kellemetlennek tűnhet, de egy kis felkészüléssel könnyedén átvészelhető. Legyen szó néhány perces kimaradásról vagy akár többórás leállásról, érdemes tudni, hogyan őrizhetjük meg a nyugalmunkat, a biztonságunkat és az otthonunk működőképességét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!