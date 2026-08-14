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árvíz

Katasztrófahelyzetet hirdettek az árvizek miatt Indiana államban – videók

1 órája
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Súlyos áradások és heves viharok okoztak jelentős károkat az Egyesült Államok középnyugati részén, miközben további csapadékra figyelmeztettek a hatóságok. Az árvíz Indiana több települését is elöntötte, ezért Mike Braun kormányzó az egész államra kiterjedő katasztrófahelyzetet hirdetett.
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árvízIndianaEgyesült Államok

Súlyos árvíz sújtja Indiana állam több részét az elmúlt napok heves viharai miatt. Egyes településeken a víz lakóházakat öntött el, utcákat tett járhatatlanná, és több tucat ember kimentésére volt szükség. Az államban a héten három, a viharokkal összefüggő halálesetet jegyeztek fel – számolt be róla az ABC NEWS.

Az árvíz súlyos károkat okozott
Az árvíz súlyos károkat okozott
Fotó: YouTube

Mike Braun, Indiana kormányzója csütörtökön az egész államra kiterjedő katasztrófahelyzetet hirdetett. Közlése szerint teljesen mozgósították az állami erőforrásokat, és folyamatosan támogatják az érintett közösségeket.

A kormányzó Cambridge Citybe is ellátogat, ahol találkozik a mentésben részt vevő egységekkel, valamint felméri a károkat. A mintegy 1700 lakosú település az áradások által legsúlyosabban érintett területek közé tartozik.

Házakat öntött el az árvíz

Cambridge Cityben a víz helyenként a házak tetejéig emelkedett, több utca pedig járhatatlanná vált. Jim McLane, a városi tanács elnöke szerint hét-nyolc háztömbnyi területet öntött el a víz, és több tucat embert kellett csónakkal kimenteni.

McLane, aki hatvan éve él a térségben, azt mondta, korábban még nem tapasztalt hasonló mértékű áradást.

@cbseveningnews Parts of the Midwest are bracing for another round of severe storms after extreme flooding and rain this week prompted dozens of water rescues in places like Indiana, where floodwaters nearly covered entire homes. #weather #weathertok #indiana #flooding #storm ♬ original sound - CBSEveningNews

Henry megyében szerdán több mint ötven embert mentettek ki egy elöntött lakóépület-komplexumból.

Delaware megyében csütörtökön folytatták egy ember keresését, aki három társával együtt a Mississinewa folyóba került a szerdai áradások idején. Három embert még aznap este sikerült kimenteni.

További heves viharokra figyelmeztettek

Dearborn megyében, valamint a szomszédos Ohio állam Hamilton megyéjében a hatóságok elrendelték a Whitewater folyó mentén élők evakuálását. A gyorsan emelkedő vízszint miatt kialakult áradást példátlannak és veszélyesnek minősítették.

@foxweather

WATER OVERFLOW 🌧️: Flooding has picked up across portions of Indiana, and officials have closed a state road due to unsafe conditions.

♬ original sound - FOX Weather

Iowában, Kentuckyban és Észak-Karolinában szintén árvízveszélyre figyelmeztettek. Az előrejelzések szerint egyes térségekben a viharok hosszabb ideig ugyanazon területek fölött maradhatnak, így óránként mintegy 25–50 milliméter csapadék is hullhat.

Az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat Viharelőrejelző Központja Iowa és Illinois egyes részein károkat okozó széllökésekre, nagyméretű jégesőre és tornádók kialakulására is figyelmeztetett.

Az előző két napban a viharok és áradások mellett legalább öt tornádót jelentettek a Közép-Nyugaton, közülük hármat Chicago délnyugati elővárosaiban.

@cbsnews Vehicles at Fosters Landing Apartments in New Castle, Indiana, were almost fully submerged as extreme flooding and rain impacting parts of the Midwest this week. On Thursday, Indiana Gov. Mike Braun declared a disaster emergency as 250,000 people in his state woke to power outages caused by the storms. Credit: Christian Cole #indiana #flooding #midwest #weather #weathertok ♬ original sound - cbsnews

 

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