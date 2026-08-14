Katasztrófahelyzetet hirdettek az árvizek miatt Indiana államban – videók

Súlyos árvíz sújtja Indiana állam több részét az elmúlt napok heves viharai miatt. Egyes településeken a víz lakóházakat öntött el, utcákat tett járhatatlanná, és több tucat ember kimentésére volt szükség. Az államban a héten három, a viharokkal összefüggő halálesetet jegyeztek fel – számolt be róla az ABC NEWS.
Mike Braun, Indiana kormányzója csütörtökön az egész államra kiterjedő katasztrófahelyzetet hirdetett. Közlése szerint teljesen mozgósították az állami erőforrásokat, és folyamatosan támogatják az érintett közösségeket.
Házakat öntött el az árvíz
Cambridge Cityben a víz helyenként a házak tetejéig emelkedett, több utca pedig járhatatlanná vált. Jim McLane, a városi tanács elnöke szerint hét-nyolc háztömbnyi területet öntött el a víz, és több tucat embert kellett csónakkal kimenteni.
McLane, aki hatvan éve él a térségben, azt mondta, korábban még nem tapasztalt hasonló mértékű áradást.
Henry megyében szerdán több mint ötven embert mentettek ki egy elöntött lakóépület-komplexumból.
Delaware megyében csütörtökön folytatták egy ember keresését, aki három társával együtt a Mississinewa folyóba került a szerdai áradások idején. Három embert még aznap este sikerült kimenteni.
További heves viharokra figyelmeztettek
Dearborn megyében, valamint a szomszédos Ohio állam Hamilton megyéjében a hatóságok elrendelték a Whitewater folyó mentén élők evakuálását. A gyorsan emelkedő vízszint miatt kialakult áradást példátlannak és veszélyesnek minősítették.
Iowában, Kentuckyban és Észak-Karolinában szintén árvízveszélyre figyelmeztettek. Az előrejelzések szerint egyes térségekben a viharok hosszabb ideig ugyanazon területek fölött maradhatnak, így óránként mintegy 25–50 milliméter csapadék is hullhat.
Az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat Viharelőrejelző Központja Iowa és Illinois egyes részein károkat okozó széllökésekre, nagyméretű jégesőre és tornádók kialakulására is figyelmeztetett.
Az előző két napban a viharok és áradások mellett legalább öt tornádót jelentettek a Közép-Nyugaton, közülük hármat Chicago délnyugati elővárosaiban.
A kormányzó Cambridge Citybe is ellátogat, ahol találkozik a mentésben részt vevő egységekkel, valamint felméri a károkat. A mintegy 1700 lakosú település az áradások által legsúlyosabban érintett területek közé tartozik.