Az ebédszünet mentette meg az iskolásokat a pusztító nepáli villámárvíztől – videó

Katasztrofális villámárvíz sújtotta szerdán Nepált. Az ország egyik legsúlyosabban érintett területén, Dhadingben egy iskola diákjai kerültek veszélybe, ám szerencsésen megmenekültek.
Egy csoport éppen ebédszünetre hagyta el a tantermet, amikor megérkezett az áradás.
A többi osztály tanulói sem maradtak az épületben: közvetlenül azelőtt, hogy a víz elérte volna az iskolát, a tanárok kiürítették a tantermeket.
Lakshmi Shrestha, az egyik diák édesanyja elmondta, hogy a pedagógusok arra kérték a gyerekeket, hogy a táskáikat és az ételhordóikat is hagyják hátra. A gyors döntésnek köszönhetően a diákok megmenekültek.
Másnap visszamentek az árvízzel elárasztott iskolába
Vasárnap a szülők a gyerekeikkel visszatértek az iskolához, hogy átnézzék, mi maradt meg a katasztrófa után.
Az iskola padjait, falait és a füzeteket vastag barna és szürke iszap borította, az udvar pedig tele volt hordalékkal.
A falakon jól látható nyomok jelezték, milyen magasra emelkedett rövid idő alatt a víz.
A padokon és a földön sárral borított hátizsákok hevertek, a gyerekek és szüleik megpróbálták megtalálni a megmaradt holmikat. Kopila Mizar, az egyik diák édesanyja nem találta meg fia hátizsákját, de azt mondta, számára az a legfontosabb, hogy a gyermeke életben van.
Több tucat iskola lett oda a katasztrófában
A pusztítás jóval nagyobb területet érintett: a Save the Children adatai szerint Nepál árvíz sújtotta térségeiben legalább 69 iskola semmisült meg vagy rongálódott meg, ami csaknem 19 ezer gyermek oktatását veszélyezteti. A szervezet szerint ez a szám várhatóan tovább emelkedik, ahogy a mentőcsapatok újabb, korábban nehezen elérhető területekre jutnak el.
A nepáli kormány három napra bezáratta az iskolákat és az egyetemeket a heves esőzések nyomán kialakult áradások és földcsuszamlások miatt.
Az egyetemi vizsgákat is felfüggesztették, miközben több térségben továbbra is folyamatosan figyelmeztették a lakosságot az újabb áradások veszélyére.
Egyelőre az sem volt egyértelmű, mikor indulhat újra az oktatás. A katasztrófa után több közösségben továbbra is arra figyelmeztették az embereket, hogy hagyják el az alacsonyabban fekvő területeket, és húzódjanak magasabb, biztonságosabb helyre – írja az ABC News.
Vasárnapra a nepáli katasztrófavédelmi hatóság szerint 788-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, miközben 2502 embert továbbra is eltűntként tartottak nyilván. A szomszédos Kínában szintén halálos áldozatokat és eltűnteket jelentettek. A nepáli és kínai területeken eltűntek között több mint egy tucat ország állampolgárai is vannak.
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