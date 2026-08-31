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Nepál

Az ebédszünet mentette meg az iskolásokat a pusztító nepáli villámárvíztől – videó

28 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Éppen ebédszünetre mentek a gyerekek, amikor a pusztító árvíz elérte az egyik nepáli iskolát, így a diákoknak volt idejük elhagyni az épületet. Az árvíz után a túlélők napokkal később tértek vissza az iskolába, hogy megkeressék a sárban maradt táskáikat és más holmijaikat.
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Nepálárvízvillámárvíz

Katasztrofális villámárvíz sújtotta szerdán Nepált. Az ország egyik legsúlyosabban érintett területén, Dhadingben egy iskola diákjai kerültek veszélybe, ám szerencsésen megmenekültek.

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Az árvíz után iszap borította az iskolát
Fotó: YouTube/Associated Press

Egy csoport éppen ebédszünetre hagyta el a tantermet, amikor megérkezett az áradás.

A többi osztály tanulói sem maradtak az épületben: közvetlenül azelőtt, hogy a víz elérte volna az iskolát, a tanárok kiürítették a tantermeket.

Lakshmi Shrestha, az egyik diák édesanyja elmondta, hogy a pedagógusok arra kérték a gyerekeket, hogy a táskáikat és az ételhordóikat is hagyják hátra. A gyors döntésnek köszönhetően a diákok megmenekültek.

Másnap visszamentek az árvízzel elárasztott iskolába

Vasárnap a szülők a gyerekeikkel visszatértek az iskolához, hogy átnézzék, mi maradt meg a katasztrófa után.

Az iskola padjait, falait és a füzeteket vastag barna és szürke iszap borította, az udvar pedig tele volt hordalékkal.

A falakon jól látható nyomok jelezték, milyen magasra emelkedett rövid idő alatt a víz.

A padokon és a földön sárral borított hátizsákok hevertek, a gyerekek és szüleik megpróbálták megtalálni a megmaradt holmikat. Kopila Mizar, az egyik diák édesanyja nem találta meg fia hátizsákját, de azt mondta, számára az a legfontosabb, hogy a gyermeke életben van.

Több tucat iskola lett oda a katasztrófában

A pusztítás jóval nagyobb területet érintett: a Save the Children adatai szerint Nepál árvíz sújtotta térségeiben legalább 69 iskola semmisült meg vagy rongálódott meg, ami csaknem 19 ezer gyermek oktatását veszélyezteti. A szervezet szerint ez a szám várhatóan tovább emelkedik, ahogy a mentőcsapatok újabb, korábban nehezen elérhető területekre jutnak el.

A nepáli kormány három napra bezáratta az iskolákat és az egyetemeket a heves esőzések nyomán kialakult áradások és földcsuszamlások miatt.

Az egyetemi vizsgákat is felfüggesztették, miközben több térségben továbbra is folyamatosan figyelmeztették a lakosságot az újabb áradások veszélyére.

This aerial view shows houses laying partially submerged in muddy water along a riverside after flash floods at Trishuli Bazar in Nepal's Nuwakot district on August 26, 2026. A massive flood swept through Nepal's northern Rasuwa district on August 26, damaging roads and power infrastructure as authorities scrambled to assess the scale of the destruction. (Photo by Prabin RANABHAT / AFP)
Óriási a pusztítás mértéke a nepáli-tibeti határon, ahol hatalmas árvíz söpört végig
Fotó: AFP

Egyelőre az sem volt egyértelmű, mikor indulhat újra az oktatás. A katasztrófa után több közösségben továbbra is arra figyelmeztették az embereket, hogy hagyják el az alacsonyabban fekvő területeket, és húzódjanak magasabb, biztonságosabb helyre – írja az ABC News.

Vasárnapra a nepáli katasztrófavédelmi hatóság szerint 788-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, miközben 2502 embert továbbra is eltűntként tartottak nyilván. A szomszédos Kínában szintén halálos áldozatokat és eltűnteket jelentettek. A nepáli és kínai területeken eltűntek között több mint egy tucat ország állampolgárai is vannak.

Megszólalt a Külügyminisztérium: kiderült, hogy hány magyart keresnek a nepáli árvíz miatt

Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után - közölte a Külügyminisztérium sajtóosztálya vasárnap.

Hatéves kislányt temetett maga alá az ár, három nappal később csoda történt

A nepáli hatóságok három nappal a pusztító villámárvizek után élve találtak rá egy hatéves kislányra, akit Timure településen maga alá temetett a föld és a törmelék. Állapota később romlott, ezért Katmanduba szállították kezelésre.

 

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