Egy ókori híd maradványai bukkantak elő Rómában a Tevere folyóból, a Szent Péter-bazilika közelében, miután a hetekig tartó, szinte teljesen csapadékmentes, aszályos időjárás miatt a vízszint drasztikusan lecsökkent.

Ókori híd maradványai bukkantak elő Rómában az aszály miatt Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Rendkívüli aszály van Rómában: a történelem egy elfeledett darabja bukkant elő a Tevere folyóból

A híd - amelyet a korábbi római császárról Néró hídjaként ismernek - egykor Róma belvárosát kötötte össze a Tevere jobb partjával.

Néró a leghíresebb személy, aki ehhez a területhez kötődik, mivel pontosan Néró cirkuszában, a mai Vatikán helyén szenvedett vértanúhalált Péter apostol

- mondta Antonella Bonini, a római kulturális örökségvédelmi felügyelőség régésze.

A kutatók azonban úgy vélik, hogy a híd idősebb, mint a császár korszaka, és Néró nagybátyja, Caligula építtette

- tette hozzá, megjegyezve, hogy a híd már időszámításunk szerint 39-ben is létezett.

Néró császártól is idősebb lehet a híd Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

A Tevere vízhozama másodpercenként 80 köbméter alá süllyedt, ami körülbelül a fele a júliusi hónapra jellemző történelmi átlagnak.

Komoly vízválsággal állunk szemben. Ez a válság részben annak is köszönhető, hogy bár ezen a télen meglehetősen bőséges csapadék hullott, az azt követő száraz időszakok rendkívül hosszúak voltak

– idézte az AP News Giovanni Gigantit, a római katasztrófavédelem vízgazdálkodási központjának koordinátorát.