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Energiakrízis, tomboló kánikula és vízhiány – ezt lehet tudni a rendkívüli helyzetről percről-percre

atomerőmű

Sziklát robbantottak a Dunában, hogy biztosítsák az atomerőmű működését

1 órája
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Robbanóanyaggal kellett szabaddá tenni a víz útját Romániában. A hadsereg egy sziklát távolított el, hogy biztosítsa az atomerőmű hűtéséhez szükséges vízmennyiséget.
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A román haditengerészet 180 kilogramm robbanóanyaggal semmisített meg egy, a Duna vízáramlását akadályozó sziklát. A művelet révén több víz juthat a cernavodai atomerőmű hűtőrendszeréhez, miközben a hajózás feltételei is javulhatnak.

Irányított robbantással terelte el a vizet a román hadsereg, hogy segítsék acernavodai atomerőmű hűtését (A kép illusztráció, rajta a Duna paksi szakasza, Magyarországon)
Irányított robbantással terelte el a vizet a román hadsereg, hogy segítsék acernavodai atomerőmű hűtését (A kép illusztráció, rajta a Duna paksi szakasza, Magyarországon)
Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Irányított robbantással terelte el a vizet a román hadsereg, hogy segítsék az atomerőmű hűtését

A román haditengerészet irányított robbantást hajtott végre, hogy nagy mennyiségű vizet tereljen az Öreg-Duna és a cernavodai atomerőmű felé, ezzel segítve a létesítmény hűtését. Az Adevărul szerint hétfőn mintegy 180 kilogramm robbanóanyagot használtak fel egy nagy szikla eltávolítására, amely akadályozta a víz áramlását.

Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter sikeresnek nevezte a műveletet. Közlése szerint a beavatkozás hozzájárul az atomerőmű hűtéséhez, és a folyami hajózást is segíti.

A tartósan szélsőséges időjárási körülmények miatt továbbra is előfordulhat, hogy a cernavodai atomerőmű működését átmenetileg fel kell függeszteni. A miniszter szerint azonban minden további nap, ameddig az erőmű működni tud, többet ér a robbantás költségénél – írja a The Guardian.

 

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