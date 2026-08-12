Szendvicse miatt került bajba egy autista kisfiú – megszólaltak a szülők

Egy autizmussal és ADHD-val diagnosztizált hatéves kisfiút függesztettek fel egy amerikai általános iskolából a szendvicses eset miatt. Szülei szerint ráadásul nem ez volt az első alkalom, hogy gyermeküket olyan viselkedés miatt büntették meg, amelynél szerintük figyelembe kellett volna venni az állapotát.

Autista fiú szülei bírálják az iskola fegyelmi gyakorlatát, miután gyermeküket felfüggesztették az Egyesült Államokban, mert az fegyver formájúra harapta ételt (illusztráció)

Fotó: Freepik / AI generated

Fegyver alakú szendvics miatt függesztették fel az autista fiút

Egy hatéves autista fiút függesztettek fel egy Georgia állambeli általános iskolából, miután ebéd közben fegyver alakúra harapta a szendvicsét, majd egy osztálytársa felé tartotta. John Medina szülei most azért szólaltak meg, mert úgy vélik, az iskola fegyelmi rendszere nem veszi megfelelően figyelembe gyermekük fejlődési sajátosságait.

Több fegyelmi eljárás indult az iskolás ellen

A család elmondása alapján Johnnál négyéves korában 1-es szintű autizmust, később ADHD-t diagnosztizáltak. Szülei szerint 2023 óta nagyjából 15 iskolai felfüggesztés és több mint két tucat fegyelmi eljárás érintette. Nemcsak fizikai incidensek miatt került bajba: fegyvert utánzó kézmozdulatok, vadászati rajzok és a „fegyver” szó használata is vizsgálatot vagy büntetést vont maga után.

Kristin és Juan Medina szerint a sorozatos büntetések egyre jobban megviselték fiuk önbecsülését. A gyermek úgy érzi, hogy „rossz gyerek”, nehezen barátkozik, és attól tart, hogy társai kinevetik korábbi döntései miatt.

A szülők azt szeretnék, hogy a speciális igényű gyerek viselkedését az iskola inkább tanítási helyzetként kezelje. Állításuk szerint John csak mintegy másfél év és 10–12 felfüggesztés után kapott egyéni fejlesztési tervet. A fiú ennek ellenére jól zárta a tanévet: harmadikos szinten olvasott, és mindössze négy tesztponttal maradt le a tehetséggondozó programba kerülésről. A család szerint az iskola az utóbbi időben enyhített a felfüggesztéseken, miután egy speciális oktatási tanácsadót is bevontak az egyeztetésekbe – írja a New York Post.