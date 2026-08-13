Autó hajtott a járókelők közé egy mexikói fesztiválon

Egy autó hajtott a járókelők közé szerdán a mexikói Zacatlánban, a Nagy Almafesztivál idején. A kék Chevrolet egy sétányon haladt, majd egy betonoszlopnak csapódott. A balesetben 15 ember megsérült, de a helyi polgármester megerősítette, hogy senki nem halt meg.

Járókelők közé hajtott egy autó egy mexikói fesztiválon. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Autó hajtott a tömegbe egy mexikói fesztiválon

A sofőrt őrizetbe vették, a sérülteket pedig a helyszínen látták el. A jármű a Hotel Zacatlán közeléből hajtott be a fesztivál területére, majd az Apple Pavilion mellett állt meg.

A polgármester szerint felmerült, hogy a sofőrnek egészségügyi problémája lehetett, ami kiválthatta az esetet, de ezt szakértői vizsgálatokkal kell megerősíteni.