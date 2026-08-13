Autó hajtott a járókelők közé egy mexikói fesztiválon. Tizenöten megsérültek, de a polgármester szerint senki sem halt meg.
Egy autó hajtott a járókelők közé szerdán a mexikói Zacatlánban, a Nagy Almafesztivál idején. A kék Chevrolet egy sétányon haladt, majd egy betonoszlopnak csapódott. A balesetben 15 ember megsérült, de a helyi polgármester megerősítette, hogy senki nem halt meg.
Autó hajtott a tömegbe egy mexikói fesztiválon
A sofőrt őrizetbe vették, a sérülteket pedig a helyszínen látták el. A jármű a Hotel Zacatlán közeléből hajtott be a fesztivál területére, majd az Apple Pavilion mellett állt meg.
A polgármester szerint felmerült, hogy a sofőrnek egészségügyi problémája lehetett, ami kiválthatta az esetet, de ezt szakértői vizsgálatokkal kell megerősíteni.
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