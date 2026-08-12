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colorado

Öt tinédzser halt meg, miután autójuk lezuhant egy szikláról

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Öt 17 éves fiú halt meg egy tragikus autóbalesetben Colorado államban. Az autó egy meredek sziklafalról zuhant le, két utast pedig kirepített a járműből. A hatóságok egyelőre azt vizsgálják, hogy a sebesség szerepet játszott-e a balesetben.
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coloradobalesetautó

Öt 17 éves fiú vesztette életét egy tragikus autóbalesetben a Colorado állambeli Grand Junction közelében. Az autó szombat este letért az útról, majd egy meredek sziklás részen zuhant le. A roncsot vasárnap reggel találták meg, a helyszínre érkező mentők pedig már csak a fiúk halálát tudták megállapítani.

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Szikláról zuhant le az autó.
Fotó: Unsplash

Szikláról zuhant le az autó, öt 17 éves fiú meghalt

A Mesa megyei halottkém szerint a sofőr és az első ülésen utazó fiú, valamint egy harmadik utas használta a biztonsági övet. 

Két másik fiút a becsapódás kirepített az autóból.

A hatóságok még vizsgálják a baleset körülményeit, egyelőre azt sem tudták megállapítani, ki vezette az autót. A családtagok és barátok azonban már megnevezték az áldozatokat: Braden Taylor, Tristan Tucker, Titus Gould, William Simms és Tyler Martinez.

A tragédia hírére gyászoló családtagok és barátok sorra osztották meg megemlékezéseiket a közösségi oldalakon. Tucker családja szerint a fiú tele volt élettel és tervekkel, és éppen a középiskola utolsó évére készült. Simms testvére azt írta, hogy öccse és legjobb barátai „túl fiatalon hagyták itt ezt a világot”.

 

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