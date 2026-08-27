Kábeleknek ütközött, majd lángolva lezuhant egy autogiró Olaszországban – videó

Az autogiró szerdán délelőtt, mintegy 1400 méteres magasságban zuhant le az Antrona-völgyben, a Campliccioli-víztározónál. A mentők megállapítása szerint a légi jármű nekiütközött az Enel szolgálati kötélpályájának kábeleinek, majd kigyulladt és a gát fala alá zuhant.

Kötélpálya kábeleinek ütközött egy autogiró Olaszországban, majd kigyulladt és a Campliccioli-víztározó gátja alá zuhant Fotó: Youtube/Aurelio Tonchei

Lezuhant egy autogiró Olaszországban

A mentők megállapítása szerint a jármű a víztározó felett nekiütközött az Enel egyik szolgálati kötélpályája kábeleinek. Ezután egy nagy dörrenés hallatszott, az autogiró kigyulladt, majd a gát függőleges fala alá zuhant. A balesetnek két halálos áldozata volt.

A helyszínre több mentőhelikopter, tűzoltók, rendőrök és hegyi mentők érkeztek. Antrona Schieranco polgármestere az otthona erkélyéről látta a történteket: elmondása szerint előbb a környéken repülő járművet figyelte, majd egy nagy robajt hallott és egy tűzgömböt látott. – számolt be a La Stampa.

Hírek érkeztek a sérült Gripen-pilótáról

A Sándor-palota tájékoztatása szerint az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték. Az orvosok és a kórház szakemberei mindent megtesznek azért, hogy minél hamarabb felépüljön. Állapota annyit javult, hogy várhatóan rövidesen elhagyhatja a Honvédkórházat, rehabilitációját pedig már otthon folytathatja.

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Mi vezetett a vadászgép lezuhanásához? A Magyar Honvédség Gripen vadászgépe hétfő délelőtt csapódott a földbe Szolnok határába, ám szerencsére nem történt komoly tragédia: a pilóta még idejében katapultált, maga a gép pedig lakott területen kívül zuhant le. A feltételezések szerint a fedélzeti elektronika szálhatott el a lezuhant Gripenen, azonban a baleset körülményeit és okait még vizsgálják.