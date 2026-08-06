Életmentő döntést hozott a 21 éves oktató: autópályán landolt a repülőgép – videó

Hétfőn az I–10-es autópályán, a floridai Pensacola közelében kellett letennie egy Piper típusú oktatórepülőt Emily Sheltonnak, miután a pilótafülkében égő olaj szagát észlelte. A 21 éves repülésoktató mellett egy tanulópilóta ült, aki éppen az első repülőóráján vett részt. A WEAR News beszámolója szerint a veszélyes manőver végül sikerrel zárult, mindketten sértetlenül szálltak ki a gépből.

21 éves oktató hajtott végre kényszerleszállást az autópályán – első repülőóráján ült a tanuló (a kép illusztráció).

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Egy kamionos vette videóra a kényszerleszállást

A légiirányítás hangfelvétele szerint Shelton a felszállás után jelentette a műszaki problémát, majd

a legbiztonságosabb lehetőséget választva az autópályán hajtotta végre a kényszerleszállást.

A manővert egy arra haladó kamionos is rögzítette: a felvételen látható, ahogy a kisrepülő az autópálya fölötti jelzőtáblák tartószerkezete alatt átrepül, majd biztonságosan földet ér.

From Flight Lesson to Fight for Survival: Instructor Lands Engine-Out Aircraft on Busy Highway.



🛬 A 21-year-old flight instructor safely landed a Piper PA-28 Cherokee on Interstate 10 in Pensacola, Florida, after the aircraft suffered an engine failure during a training flight.… pic.twitter.com/m1zchc98qP — FL360aero (@fl360aero) August 5, 2026

Erre készítik fel a pilótákat

George Sigler nyugalmazott haditengerészeti és kereskedelmi pilóta, valamint repülésoktató szerint az autópályára történő leszállás mindig az utolsó lehetőség, de ebben a helyzetben nem nagyon volt más választás.

Mint mondta, a pilótákat arra képzik, hogy repülés közben mindig legyen egy alternatív leszállóhely a fejükben. Ha alacsonyan leáll a hajtómű, nincs idő elővenni a vészhelyzeti kézikönyvet, ezért az ilyenkor szükséges eljárásokat kívülről kell tudni.

Emily Shelton elmondta, hogy a kényszerleszállás közben végig nyugtatta tanítványát, és biztos volt benne, hogy sikerül épségben földet érniük.

Úgy érzem, a képzésem kiválóan felkészített erre a pillanatra. Ezt a helyzetet sokszor gyakoroltuk, csak nem gondoltam, hogy egyszer a valóságban is végre kell hajtanom

– mondta a fiatal oktató.

A rendkívüli eset körülményeit az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vizsgálja.

Nem ez volt az egyetlen ijesztő repülős eset a napokban: az Air India Thaiföldről Indiába tartó járata heves légörvénybe került, a gép hirtelen magasságot vesztett, a balesetben sokan megsérültek.