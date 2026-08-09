Az Egyesült Államok biztonsági aggályokra hivatkozva függesztette fel a mexikói avokádó exportjához szükséges ellenőrzéseket. A kormány most 1557 fegyveressel próbálja biztosítani Michoacán kulcsfontosságú létesítményeit, hogy mielőbb újraindulhassanak a szállítások.

Mexikó több mint 1500 katonát vezényelt az avokádóexport védelmére. A bűnszervezetek miatt az Egyesült Államok felfüggesztette az ellenőrzéseket (illusztráció) Fotó: CUP OF COUPLE

Fegyveres katonákkal védik az avokádót Mexikóban

Több mint 1500 katonát és nemzeti gárdistát vezényeltek Mexikó legfontosabb avokádótermelő térségébe, miután az Egyesült Államok biztonsági okokból felfüggesztette az exporthoz szükséges ellenőrzéseket. A mexikói kormány azt szeretné elérni, hogy mielőbb újraindulhassanak az amerikai szállítások.

Bűnbandáktól védik az avokádót

A Michoacán államba küldött 1557 fős biztonsági erőben 900 katona és 657 nemzeti gárdista szolgál.

Feladatuk a csomagolóüzemek, a szállítási útvonalak és az ellenőrzési pontok védelme, elsősorban a szervezett bűnözői csoportok zsarolásával szemben.

A térségben bűnszervezetek harcolnak a drogcsempészeti útvonalak, az illegális fakitermelés és az avokádótermelők megsarcolásából származó bevételek ellenőrzéséért.

Egyesült Államok és Mexikó kereskedelme

Az Egyesült Államok szerdán állította le az ellenőrzéseket, amelyek nélkül a mexikói avokádó nem exportálható az országba. Claudia Sheinbaum elnök közölte, hogy Washingtonnal közösen dolgoznak az amerikai ellenőrök biztonságának garantálásán.

A tét jelentős: a mexikói avokádóexport csaknem 90 százaléka az Egyesült Államokba kerül. Mexikó ezért azt szeretné, hogy a leállás csak rövid ideig tartson. Hasonló biztonsági problémák miatt 2022-ben és 2024-ben is felfüggesztették már az avokádó ellenőrzését – számolt be a Reuters.