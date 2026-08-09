Az Egyesült Államok biztonsági aggályokra hivatkozva függesztette fel a mexikói avokádó exportjához szükséges ellenőrzéseket. A kormány most 1557 fegyveressel próbálja biztosítani Michoacán kulcsfontosságú létesítményeit, hogy mielőbb újraindulhassanak a szállítások.
Fegyveres katonákkal védik az avokádót Mexikóban
Több mint 1500 katonát és nemzeti gárdistát vezényeltek Mexikó legfontosabb avokádótermelő térségébe, miután az Egyesült Államok biztonsági okokból felfüggesztette az exporthoz szükséges ellenőrzéseket. A mexikói kormány azt szeretné elérni, hogy mielőbb újraindulhassanak az amerikai szállítások.
Bűnbandáktól védik az avokádót
A Michoacán államba küldött 1557 fős biztonsági erőben 900 katona és 657 nemzeti gárdista szolgál.
Feladatuk a csomagolóüzemek, a szállítási útvonalak és az ellenőrzési pontok védelme, elsősorban a szervezett bűnözői csoportok zsarolásával szemben.
A térségben bűnszervezetek harcolnak a drogcsempészeti útvonalak, az illegális fakitermelés és az avokádótermelők megsarcolásából származó bevételek ellenőrzéséért.
Egyesült Államok és Mexikó kereskedelme
Az Egyesült Államok szerdán állította le az ellenőrzéseket, amelyek nélkül a mexikói avokádó nem exportálható az országba. Claudia Sheinbaum elnök közölte, hogy Washingtonnal közösen dolgoznak az amerikai ellenőrök biztonságának garantálásán.
A tét jelentős: a mexikói avokádóexport csaknem 90 százaléka az Egyesült Államokba kerül. Mexikó ezért azt szeretné, hogy a leállás csak rövid ideig tartson. Hasonló biztonsági problémák miatt 2022-ben és 2024-ben is felfüggesztették már az avokádó ellenőrzését – számolt be a Reuters.