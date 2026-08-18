Három éve senki sem tudja, ki ez a férfi – videóval keresi a holland rendőrség

Az azonosítatlan férfi 2023. május 10-én esett össze egy amszterdami utcán. Agyvérzése vagy agyi infarktusa után afázia alakult ki nála, ezért három éve nem tudja elmondani, ki ő – számolt be a különös estről a holland NH Nieuws hírportál.

Azonosítatlan férfi: Három éve rejtély, ki az Amszterdamban összeesett férfi. Az eltűnt személy azonosításához videót tett közzé a holland rendőrség (illusztráció) Forrás: Pexels

Azonosítatlan férfi került kórházba Amszterdamban

Három éve próbálják kideríteni, ki az a férfi, aki 2023. május 10-én összeesett egy amszterdami utcán. Kórházba szállították, ahol megállapították, hogy agyvérzése vagy agyi infarktusa volt. Az állapot következtében afázia alakult ki nála, ezért azóta alig képes kommunikálni, és sem a nevét, sem a lakcímét nem tudja megadni.

A holland rendőrség korábban nyomozást indított a személyazonosság megállapítására, de az azonosítás nem vezetett eredményre. Az ügyet később a Team Cold Case két nyugdíjas önkéntese, Ruud és Nel vette át.

Kiderítették, hogy az azonosítatlan férfit egy amszterdami buddhista közösségben „Lucky” néven ismerték, máshol pedig „Chris, a kanadai” néven emlegették.

A férfit korábbról ismerők szerint valószínűleg nem Hollandiából származik. Mindig angolul beszélt, akcentusa pedig az Egyesült Államokra vagy Kanadára utalt. Jelenleg egy Amszterdam-Zuidoostban lévő ápolási otthonban él. A rendőrség most videót és további információkat tett közzé, hogy segítséget kérjen az azonosításához.

A férfi jelenleg csak néhány angol szóval tudja kifejezni magát, ezért saját múltjáról sem tud érdemi információt adni. A két önkéntes szerint különösen nehéz elfogadni, hogy ennyi idő után sem jelentkezett senki, aki felismerné őt. A nyomozók továbbra is várják a jelentkezőket.