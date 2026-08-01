Baba Vanga rémisztő jóslatai 2026 hátralévő részére – a harmadik világháborútól az idegeneken át Putyinig

A híres balkáni látnok borús 2026-os évet jövendölt meg. Baba Vanga változó geopolitikai dinamikát, éghajlati vészhelyzeteket és a béke megzavarását vizionálja a mesterséges intelligencia (MI) térnyerése miatt az év második felében.

Baba Vanga jóslatai 2026-ra nem éppen szívderítőek - Fotó: Shutterstock

Baba Vanga jóslatai 2026-ra

Gyakran a „Balkán Nostradamusa”-ként emlegetik, és nagy tisztelet övezi prófétai képességeiért, mivel állítólag előre látott olyan eseményeket, mint Diana hercegnő halála. Bár a 2026-os jóslatai egyelőre nem nyertek megerősítést, sokan rettegnek attól, amit ez az év tartogat a WION jelentése szerint.

Idegenekkel való találkozás

Baba Vanga úgy vélte, hogy az első interakciónk a földönkívüli intelligenciával 2026 novemberében fog megtörténni. Elképzelései szerint egy hatalmas űrhajó lép majd be a Föld légkörébe. Arra is utalt, hogy egy olyan azonosítatlan civilizációtól is kaphatunk megkeresést, amely már most is jelen van a Földön.

Természeti katasztrófák

Az Orákulum, aki állítólag megjósolta a 2022-es egyesült királyságbeli árvizeket, természeti csapásokat lát előre 2026-ra is. Még nem világos, hogy ezek a tornádók, szökőárak vagy földrengések pontosan hol fognak lecsapni. Emellett földrengések és vulkánkitörések pusztító kombinációját jósolja, ami a teljes Föld nyolc százalékán súlyos időjárási hatásokat fog okozni.

Globális konfliktusok, harmadik világháború

A nő, akinek a 9/11-es terrortámadások megjóslását tulajdonítják, zűrzavart vetít előre 2026-ra. Legriasztóbb jövendölései közé tartozik a harmadik világháború kitörése. A jelentések szerint Baba Vanga egy olyan nagyszabású konfliktust látott előre, amely 2026-ban kezdődik a nagyobb globális hatalmak részvételével.

Ez a konfliktus kontinenseken ível majd át, politikai instabilitást és fokozódó globális feszültséget idézve elő. A beszámolók szerint Baba Vanga megjósolta Tajvan Kína általi elfoglalását, valamint az Oroszország és az USA közötti közvetlen összecsapást. Ez összefüggésben állhat egy másik jóslatával, amely egy harmadik világszintű pénzügyi összeomlásról vagy egy jelentős gazdasági visszaesésről szól 2026-ban, ami piacok összeomlását, elszabaduló inflációt vagy a valuták bedőlését eredményezheti.