Emlékszik még a Baby Shark-ot éneklő kisfiúra? Azóta felnőtt, most K-pop-sztárként tér vissza – fotók

Park Geon-roung még gyerekként tűnt fel 2016-ban a Baby Shark című videóban, amiből rövid idő alatt világsiker lett.
A videó azóta is minden idők egyik legnézettebb YouTube-felvételévé vált, és 2026-ra már több mint 17,2 milliárd megtekintésnél jár.
Park mostanra 17 éves lett, szinte rá sem ismerni, és egészen más szerepben tér vissza a közönség elé.
K-pop-énekesként debütál
A Baby Shark egykori gyereksztárja augusztus 20-án adja ki első digitális kislemezét, amely a WAVE címet kapta. A dal koreai nyelven készül, és a Monsta X tagja, Joohoney is szerepel benne.
Park a dalszöveg megírásában is részt vett.
A The Pinkfong Company szerint a projekt egy új fejezet kezdetét jelenti a fiatal előadó életében. Park ugyanis nem egyszerűen a régi, gyerekkori szerepét szeretné újra felidézni, hanem saját hangját és történetét akarja megmutatni – írja a Korea Herald.
A fiatal énekes elmondása szerint hálás azért, hogy az emberek még mindig emlékeznek arra a videóra, amelyben gyerekként szerepelt. Most azonban már a saját hangjával szeretne megszólalni.
Park nem szakadt el teljesen attól a világtól, amely meghozta számára a hírnevet. A Baby Shark videó tízéves évfordulójának alkalmából már korábban is feltűnt rövid videókban, így a közönség láthatta, mennyit változott az évek alatt.
Most azonban saját zenei karriert kezd, és első dalával szeretné megmutatni, milyen előadó lett belőle.
Elbukott a Baby Shark plágiumper
A dél-koreai legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította az amerikai zeneszerző, Jonathan Wright keresetét, aki azzal vádolta a dél-koreai Pinkfong céget, hogy lemásolták a világhírűvé vált Baby Shark című gyermekdalt.