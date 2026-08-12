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baby shark

Emlékszik még a Baby Shark-ot éneklő kisfiúra? Azóta felnőtt, most K-pop-sztárként tér vissza – fotók

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Alig lehet ráismerni a Baby Shark egykori kisfiújára, aki tíz évvel a világhírű videó után már 17 éves, és új karrierbe kezd. A Baby Shark dallal híressé vált kisfiú augusztus 20-án WAVE című dalával K-pop-énekesként debütál, ráadásul a sikeres Monsta X fiúbanda egyik tagja, Joohoney is közreműködik a számban.
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baby sharkénekesK-pop

Park Geon-roung még gyerekként tűnt fel 2016-ban a Baby Shark című videóban, amiből rövid idő alatt világsiker lett.

Baby Shark
Park Geon-roung 2016-ban tűnt fel a Baby Shark videóban
Fotó: Twitter/X

A videó azóta is minden idők egyik legnézettebb YouTube-felvételévé vált, és 2026-ra már több mint 17,2 milliárd megtekintésnél jár.

Park mostanra 17 éves lett, szinte rá sem ismerni, és egészen más szerepben tér vissza a közönség elé.

K-pop-énekesként debütál

A Baby Shark egykori gyereksztárja augusztus 20-án adja ki első digitális kislemezét, amely a WAVE címet kapta. A dal koreai nyelven készül, és a Monsta X tagja, Joohoney is szerepel benne.

Park a dalszöveg megírásában is részt vett.

A The Pinkfong Company szerint a projekt egy új fejezet kezdetét jelenti a fiatal előadó életében. Park ugyanis nem egyszerűen a régi, gyerekkori szerepét szeretné újra felidézni, hanem saját hangját és történetét akarja megmutatni – írja a Korea Herald.

A fiatal énekes elmondása szerint hálás azért, hogy az emberek még mindig emlékeznek arra a videóra, amelyben gyerekként szerepelt. Most azonban már a saját hangjával szeretne megszólalni.

Park nem szakadt el teljesen attól a világtól, amely meghozta számára a hírnevet. A Baby Shark videó tízéves évfordulójának alkalmából már korábban is feltűnt rövid videókban, így a közönség láthatta, mennyit változott az évek alatt.

Most azonban saját zenei karriert kezd, és első dalával szeretné megmutatni, milyen előadó lett belőle.

Elbukott a Baby Shark plágiumper

A dél-koreai legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította az amerikai zeneszerző, Jonathan Wright keresetét, aki azzal vádolta a dél-koreai Pinkfong céget, hogy lemásolták a világhírűvé vált Baby Shark című gyermekdalt.

 

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