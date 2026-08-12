Emlékszik még a Baby Shark-ot éneklő kisfiúra? Azóta felnőtt, most K-pop-sztárként tér vissza – fotók

Park Geon-roung még gyerekként tűnt fel 2016-ban a Baby Shark című videóban, amiből rövid idő alatt világsiker lett.

Park Geon-roung 2016-ban tűnt fel a Baby Shark videóban

Fotó: Twitter/X

A videó azóta is minden idők egyik legnézettebb YouTube-felvételévé vált, és 2026-ra már több mint 17,2 milliárd megtekintésnél jár.

Park mostanra 17 éves lett, szinte rá sem ismerni, és egészen más szerepben tér vissza a közönség elé.

The kid from the viral ‘Baby Shark’ video, Park Geon-roung, is set to begin his career as a K-pop idol.



He will use the stage name “Baby Shark Boy” for his solo debut. pic.twitter.com/8rEoO3WPTm — ToonHive (@ToonHive) August 11, 2026

K-pop-énekesként debütál

A Baby Shark egykori gyereksztárja augusztus 20-án adja ki első digitális kislemezét, amely a WAVE címet kapta. A dal koreai nyelven készül, és a Monsta X tagja, Joohoney is szerepel benne.

Park a dalszöveg megírásában is részt vett.

The kid from the viral ‘Baby Shark’ video, Park Geon-roung, is set to begin his career as a K-pop idol.



He will use the stage name “Baby Shark Boy” for his solo debut. pic.twitter.com/ipth8g8gfA — ThePreschoolWorld (@EAxcount17934) August 11, 2026

A The Pinkfong Company szerint a projekt egy új fejezet kezdetét jelenti a fiatal előadó életében. Park ugyanis nem egyszerűen a régi, gyerekkori szerepét szeretné újra felidézni, hanem saját hangját és történetét akarja megmutatni – írja a Korea Herald.

A fiatal énekes elmondása szerint hálás azért, hogy az emberek még mindig emlékeznek arra a videóra, amelyben gyerekként szerepelt. Most azonban már a saját hangjával szeretne megszólalni.

Park nem szakadt el teljesen attól a világtól, amely meghozta számára a hírnevet. A Baby Shark videó tízéves évfordulójának alkalmából már korábban is feltűnt rövid videókban, így a közönség láthatta, mennyit változott az évek alatt.

Most azonban saját zenei karriert kezd, és első dalával szeretné megmutatni, milyen előadó lett belőle.

Dix ans après le succès de Baby Shark, son danseur phare se lance dans un nouveau projethttps://t.co/WHPJ9r46I1 — Le HuffPost (@LeHuffPost) August 12, 2026

Elbukott a Baby Shark plágiumper

A dél-koreai legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította az amerikai zeneszerző, Jonathan Wright keresetét, aki azzal vádolta a dél-koreai Pinkfong céget, hogy lemásolták a világhírűvé vált Baby Shark című gyermekdalt.