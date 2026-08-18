Autópályán száguldva versenyzett két nő, halálra gázoltak egy 17 éves motorost

A halálos baleset július 25-én, este fél 8 körül történt az észak-karolinai Charlotte közelében, az Interstate 85-ös autópálya déli irányú szakaszán. A 22 éves Julia Henderson egy Audival, a 21 éves Estrella Gutierrez-Perez pedig egy Mercedesszel haladt, miközben egymással versenyeztek.

A fiatal fiú nem élte túl a balesetet - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Henderson az Audival egészen 132 mérföld/órás, vagyis nagyjából 212 km/órás sebességre gyorsult, míg Gutierrez-Perez 120 mérföld/óra, körülbelül 193 km/óra feletti tempóval közlekedett.

Az útszakaszon a megengedett legnagyobb sebesség 60 mérföld/óra, azaz mintegy 97 km/óra volt.

A két autó ezután összeütközött a 17 éves Alex Jaden Rodriguez motorkerékpárjával: a fiút az ütközés ereje ledobta a motorról, amely végül az Audi alá szorult, a Mercedes pedig felborult, és a tetején állt meg.

A North Carolina Highway Patrol munkatársai szerint Rodriguez a megengedett sebességgel közlekedett, a helyszínen pedig belehalt súlyos sérüléseibe. A balesetben egy negyedik jármű vezetője is érintett volt, ő könnyebb sérüléseket szenvedett – írja a Law and Crime.

Julia Henderson was booked into the Mecklenburg County Jail: https://t.co/wcOCzssmdZ

They are presumed innocent until determined guilty by a court of law. pic.twitter.com/PW0ywepwct — Mecklenburg County Crime (@MeckCoCrime) August 16, 2026

A rendőrség ezt követően mindkét sofőr ellen eljárást indított. Julia Hendersont csütörtökön vették őrizetbe, és a Mecklenburg megyei börtönben tartják fogva óvadék nélkül. Estrella Gutierrez-Perezt vasárnap este tartóztatták le, ő az Alamance megyei börtönben van, szintén óvadék nélkül.

Mindkét nőt másodfokú gyilkossággal és tiltott gyorsulási versennyel vádolják.

A következő bírósági tárgyalásuk időpontját még nem közölték.

Egy évvel korábban érettségizett a baleset áldozata

A 17 éves Alex Jaden Rodriguez gyászjelentése szerint a fiatal elkötelezett tanuló volt, és egy évvel korábban végezte el a középiskolát. A Rowan-Cabarrus Community College hallgatójaként

szerelőnek tanult, és az volt a célja, hogy könnyű dízeljárművek szerelője legyen.

Rajongott a kisebb motorok javításáért, és szinte bármit meg tudott szerelni, amiben motor volt. Szabadidejében szeretett vadászni, horgászni és a szabadban lenni. Ismerősei szerint közvetlen természete miatt könnyen megtalálta a közös hangot másokkal.