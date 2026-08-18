Autópályán száguldva versenyzett két nő, halálra gázoltak egy 17 éves motorost

A halálos baleset július 25-én, este fél 8 körül történt az észak-karolinai Charlotte közelében, az Interstate 85-ös autópálya déli irányú szakaszán. A 22 éves Julia Henderson egy Audival, a 21 éves Estrella Gutierrez-Perez pedig egy Mercedesszel haladt, miközben egymással versenyeztek.
Henderson az Audival egészen 132 mérföld/órás, vagyis nagyjából 212 km/órás sebességre gyorsult, míg Gutierrez-Perez 120 mérföld/óra, körülbelül 193 km/óra feletti tempóval közlekedett.
Az útszakaszon a megengedett legnagyobb sebesség 60 mérföld/óra, azaz mintegy 97 km/óra volt.
A két autó ezután összeütközött a 17 éves Alex Jaden Rodriguez motorkerékpárjával: a fiút az ütközés ereje ledobta a motorról, amely végül az Audi alá szorult, a Mercedes pedig felborult, és a tetején állt meg.
A North Carolina Highway Patrol munkatársai szerint Rodriguez a megengedett sebességgel közlekedett, a helyszínen pedig belehalt súlyos sérüléseibe. A balesetben egy negyedik jármű vezetője is érintett volt, ő könnyebb sérüléseket szenvedett – írja a Law and Crime.
A rendőrség ezt követően mindkét sofőr ellen eljárást indított. Julia Hendersont csütörtökön vették őrizetbe, és a Mecklenburg megyei börtönben tartják fogva óvadék nélkül. Estrella Gutierrez-Perezt vasárnap este tartóztatták le, ő az Alamance megyei börtönben van, szintén óvadék nélkül.
Mindkét nőt másodfokú gyilkossággal és tiltott gyorsulási versennyel vádolják.
A következő bírósági tárgyalásuk időpontját még nem közölték.
Egy évvel korábban érettségizett a baleset áldozata
A 17 éves Alex Jaden Rodriguez gyászjelentése szerint a fiatal elkötelezett tanuló volt, és egy évvel korábban végezte el a középiskolát. A Rowan-Cabarrus Community College hallgatójaként
szerelőnek tanult, és az volt a célja, hogy könnyű dízeljárművek szerelője legyen.
Rajongott a kisebb motorok javításáért, és szinte bármit meg tudott szerelni, amiben motor volt. Szabadidejében szeretett vadászni, horgászni és a szabadban lenni. Ismerősei szerint közvetlen természete miatt könnyen megtalálta a közös hangot másokkal.
Közösségi médiás trend miatt halt meg öt tinédzser egy balesetben
Öt tinédzser halt meg egy borzalmas frontális ütközésben Írországban, miután a BMW, amelyben utaztak, a forgalommal szemben hajtott fel az M9-es autópályára, majd egy családot szállító Hyundai-jal ütközött. A rendőrség szerint a tragédia hátterében egy, a közösségi médiában terjedő veszélyes trend is állhat, amelyben sofőrök szándékosan a menetiránnyal szemben száguldoznak az autópályán.