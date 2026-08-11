Fékezés nélkül hajtott a repülőgépnek egy autó – videón a ritka reptéri baleset

Különös baleset történt hétfőn a milánói Linate repülőtéren: egy kiszolgáló jármű nekihajtott egy felszálláshoz készülő magángépnek. A történteknek súlyosabb következményei is lehettek volna – adta hírül a Corriere della Sera.

Kis híján súlyos tragédiával végződött egy különös baleset a milánói Linate repülőtéren.

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Rosszullét miatt történt a baleset?

A repülőtér biztonsági kamerájának felvétele jól mutatja a baleset körülményeit. A Hawker Beechcraft 400A típusú magángép a légiforgalmi irányítás engedélyével haladt a felszállópálya felé, amikor balról feltűnt egy fehér Fiat Panda.

A jármű egyenesen közeledett a repülőgéphez, és a felvételen úgy tűnik, a sofőr egyáltalán nem fékezett.

Az első vizsgálatok alapján a vezetőnek látnia kellett volna a közeledő gépet, ezért felmerült, hogy rosszullét állhatott a háttérben.

Negyven percre leállt a repülőtér

A baleset miatt a milánói Linate repülőtér forgalma mintegy 40 percre leállt. A helyszínre mentők érkeztek, miközben a hatóságok elvégezték a szükséges vizsgálatokat, hogy kiderítsék, pontosan mi vezetett a ritka ütközéshez.

A reptéri dolgozók szerint az eset rámutat egy komolyabb problémára is:

az olasz repülőterek egyre nehezebben birkóznak meg a megnövekedett forgalommal.

Ma egy másik repülőgépes incidensről is beszámoltunk: egy utas több mint 9000 méteres magasságban próbálta meg kinyitni a gép vészkijáratát.