Tragikus balesetről jött hír: egy 16 éves lány vesztette életét, testvérei megsérültek

Az Angliában, Swindonban élő 16 éves Abbie Lainton július 30-án halt meg a Dominikai Köztársaságban, ahol családjával nyaralt. A fiatal testvérei súlyosan megsérültek a balesetben.

A fiatal lány egy balesetben vesztette életét a nyaraláson, testvérei is megsérültek

Fotó: GoFundMe

A halálos baleset körülményei

A lány korábbi iskolája, a Tanwood School for Performing Arts közleményben emlékezett meg róla.

Abbie még egészen kicsi korában csatlakozott a Tanwoodhoz, és egy rendkívüli tánccsapat tagja lett. A csoport tagjai szoros barátságokat kötöttek, amelyek a közönség számára is érezhetővé váltak, amikor együtt léptek színpadra. Mindannyian teljesen lesújtva állunk a szívszorító hír előtt, és rengeteg szeretetet és támogatást küldünk a családjának és barátainak ebben az elképzelhetetlenül nehéz időszakban

– mondta az iskola szóvivője. Abbie a Swindon Lightning Cheerleading Club tagja is volt, és a világ különböző pontjain rendezett versenyeken vett részt.

A család megsegítésére egy GoFundMe-adománygyűjtést is létrehoztak. Az oldal nem közölt részleteket arról, pontosan hogyan történt a baleset. A gyűjtést létrehozó Becky Jamieson olyan emberként írta le Abbie-t, akit mindenki szeretett, aki ismerte - írja a Mirror.

2026. július 30-án Abbie Lainton tragikus körülmények között, egy szörnyű balesetben vesztette életét, miközben a Dominikai Köztársaságban nyaralt. Becky és Gary elveszítették gyönyörű, 16 éves lányukat, Carley és Bradley pedig szintén súlyosan megsérültek a balesetben.

– olvasható az adománygyűjtő oldalon.

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