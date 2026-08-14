Halálos szekérbaleset történt Jádon, a 33 éves nőt már nem tudták megmenteni

Baleset történt csütörtök délután a Beszterce-Naszód megyei Jád (Livezile) község külterületén. A rendőrséget arról értesítették, hogy egy nő eszméletlenül fekszik a település határában.

A balesetben a nő olyan súlyosan megsérült, hogy már nem lehetett megmenteni az életét - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy erdei úton közlekedő lovas fogat felborult.

A szekeret egy 37 éves férfi hajtotta, a rajta utazó, a községhez tartozó Bureakáról (Valea Poenii) származó 33 éves nő pedig a jármű alá szorult.

A helyszínre rohammentős, SMURD-egységet is riasztottak. A mentők azonnal megkezdték a nő újraélesztését, azonban az orvosok minden erőfeszítése ellenére már nem tudták megmenteni az életét.

A 33 éves nő halálát a helyszínen megállapították – írja a Maszol.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben, és azt vizsgálják, hogy pontosan milyen körülmények vezettek a tragikus balesethez.

Baleset Nyíregyházán, elütöttek egy biciklist

Gázolás történt Nyíregyháza belvárosában péntek délelőtt. A baleset során kerékpáros ütközött egy személygépkocsival, a helyszínre pedig azonnal riasztották a mentőket, akik ellátták a súlyosan sérült biciklis hölgyet, majd kórházba szállították.