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Halálos szekérbaleset történt Jádon, a 33 éves nőt már nem tudták megmenteni

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Tragikus baleset történt csütörtök délután egy erdélyi település külterületén, ahol felborult egy lovas szekér. A baleset következtében egy 33 éves nő a jármű alá szorult, és a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.
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balesetszekérErdély

Baleset történt csütörtök délután a Beszterce-Naszód megyei Jád (Livezile) község külterületén. A rendőrséget arról értesítették, hogy egy nő eszméletlenül fekszik a település határában.

baleset
A balesetben a nő olyan súlyosan megsérült, hogy már nem lehetett megmenteni az életét - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy erdei úton közlekedő lovas fogat felborult.

A szekeret egy 37 éves férfi hajtotta, a rajta utazó, a községhez tartozó Bureakáról (Valea Poenii) származó 33 éves nő pedig a jármű alá szorult.

A helyszínre rohammentős, SMURD-egységet is riasztottak. A mentők azonnal megkezdték a nő újraélesztését, azonban az orvosok minden erőfeszítése ellenére már nem tudták megmenteni az életét.

A 33 éves nő halálát a helyszínen megállapították – írja a Maszol.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben, és azt vizsgálják, hogy pontosan milyen körülmények vezettek a tragikus balesethez.

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