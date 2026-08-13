Motoros baleset vezetett a családi tragédiához, hat gyerek maradt árván

Hat gyermek maradt árván, miután tragikus motorbaleset történt Missouri államban. A 36 éves Chelsi Zorn és férje, Rodney Dean épp az autópályán motorozott, amikor Harley-Davidsonjukkal nekiütköztek egy előttük álló teherautónak az autópályán. A Washington állambeli Kennewickben élő pár éppen egy, az Egyesült Államok déli részét érintő motoros utazáson vett részt, amelynek célállomása Little Rock, Arkansas volt. A helyi hatóságok közlése szerint a teherautó épp egy sűrű forgalmú területen áll, amelyet egy korábbi járműtűz miatti több sávlezárás okozott. A karambol akkora erejű volt, hogy a páros a helyszínen életét vesztette.

Tragikus baleset történt, hat gyermek maradt árván. Fotó: GoFundMe

Baleset okozott tragédiát, segítségre van szüksége a családnak

A házaspár hat gyermeket hagyott hátra, akik mindannyian kiskorúak. A család egyik tagja, Donnie Zorn épp ezért adománygyűjtést indított a temetési költségek, valamint a gyermekek felnevelésével járó kiadások fedezésére.

Chelsi csodálatos ember volt, mindig készen állt arra, hogy segítsen másoknak, amikor szükség volt rá. Imádta a gyermekeit

- írta hozzátéve, a gyerekek között két 16 éves iker, valamint egy 7 és egy 5 éves gyermek van.

Rodney testvére, Julianna Kropla úgy fogalmazott búcsújában, hogy bátyja öt testvér közül volt a legidősebb és állandóan gondoskkodni akart mindenkiről:

Szeretetteljes és kedves volt. A kemény külső mögött bármit megtett azokért, akiket szeretett. Nem volt semmi, amit ne tett volna meg a szeretteiért. Szorgalmas volt. Mindig azon dolgozott, hogy biztosítsa családja megélhetését. Chelsivel együtt imádták a motorozást, az utazást. Most azonban közös kalandjaik tragikus véget értek

- idézte őt a People.