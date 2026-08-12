Halálos fotózás: 20 éves turista zuhant le egy 54 méteres vízesésről Oregonban

A baleset hétfő késő este történt az oregoni Silver Falls State Parkban, ahol a 20 éves, kentuckyi Zachary Mertens a South Falls tetejénél járt. A rendőrség szerint a fiatal átlépett a lezárt területre, hogy fényképeket készítsen, majd megcsúszott és a vízesés alatti vízbe zuhant.

Baleset Oregonban: 54 métert zuhant egy 20 éves turista a vízesésnél - Forrás: Wikipédia

Az Oregon állami rendőrség közlése szerint Mertens mintegy 54 métert zuhant. A park munkatársai megpróbálták kimenteni, de a fiatal életét már nem tudták megmenteni.

A mentő- és kutatócsapatok ezt követően a vízesés aljához vonultak, hogy kiemeljék a holttestet.

A lezárt területre ment a fotó miatt

Mertens Burlington városából származott Kentucky államban. A fiatal korábban a Bellevue High School kosárlabdacsapatában játszott, később pedig a Moss Elite klubcsapat tagja volt.

A közösségi médiában közzétett fényképek alapján tehetséges kosárlabdázóként ismerték. Több felvételen a pályán látható, illetve az általa megszerzett trófeákkal pózol.

A South Falls az oregoni Silver Falls State Park egyik legismertebb látványossága, amelyet a park „ékkövének” is neveznek. A vízesés mintegy 54 méter magas, és egy kijelölt túraútvonalon a látogatók közvetlenül a zuhatag mögé is eljuthatnak.

A park Portlandtől mintegy 80 kilométerre délre, Oregon fővárosától, Salemtől pedig körülbelül 30 kilométerre keletre található. A területen kempingek, lakóautó-helyek és faházak is vannak, így a turisták akár több napot is eltölthetnek ott.

Egyelőre nem tudni, hogy Mertens a parkban szállt-e meg a tragédia idején.

A hatóságok tovább vizsgálják a történteket, az Oregon állami rendőrség pedig egyelőre nem közölt további részleteket. A fiatal férfit szülei, Jason és Alicia Mertens, valamint 24 éves bátyja, RJ Mertens gyászolja.