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meghalt

Siklóernyős balesetben meghalt egy fiatal brazil pár

1 órája
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Tragikus baleset történt egy nyaraláson, amikor egy fiatal pár siklóernyőzés közben lezuhant. A balesetben mindketten meghaltak, a mentők már nem tudták megmenteni őket.
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Szörnyű siklóernyős baleset történt Kolumbiában, ahol a 27 éves Jhon Jaider Zúñiga és a 28 éves Marines Ussa Sarria közösen vettek részt egy repülésen. A fiatal pár nyaralás közben próbálta ki a siklóernyőzést, amikor eddig tisztázatlan okból lezuhantak.

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A siklóernyős balesetben mindkét fiatal meghalt
Fotó: Pixabay

A helyszínre riasztott mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, de egyikük életét sem tudták megmenteni.

A kórházba érkezéskor Jhon már nem mutatott életjeleket, míg Marine kritikus állapotban ért a kórházba: több traumás sérülést szenvedett, többek között súlyos fejsérülést és számos törést. Azonban hiába küzdöttek az életéért, nem sokkal később ő is meghalt. A tragédia sokkolta a helyieket és a hozzátartozókat is - írja a Daily Star.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset körülményeinek tisztázására, egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, emberi mulasztás vagy kedvezőtlen időjárási körülmények okozták-e a balesetet.

A pár közösségi oldalain megosztott fotók alapján a kirándulásuk több turisztikai helyszínt is érintett, a siklóernyőzés pedig az utazás egyik legjobban várt programja volt.

Siklóernyős baleset a Vértesben

Lezuhant egy siklóernyős Mór és Csókakő között. A mentősök és tűzoltók rendkívül nehéz, embert próbáló körülmények között hajtották végre az életmentést.

 

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