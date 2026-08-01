Siklóernyős balesetben meghalt egy fiatal brazil pár

Szörnyű siklóernyős baleset történt Kolumbiában, ahol a 27 éves Jhon Jaider Zúñiga és a 28 éves Marines Ussa Sarria közösen vettek részt egy repülésen. A fiatal pár nyaralás közben próbálta ki a siklóernyőzést, amikor eddig tisztázatlan okból lezuhantak.

A siklóernyős balesetben mindkét fiatal meghalt

Fotó: Pixabay

A helyszínre riasztott mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, de egyikük életét sem tudták megmenteni.

A kórházba érkezéskor Jhon már nem mutatott életjeleket, míg Marine kritikus állapotban ért a kórházba: több traumás sérülést szenvedett, többek között súlyos fejsérülést és számos törést. Azonban hiába küzdöttek az életéért, nem sokkal később ő is meghalt. A tragédia sokkolta a helyieket és a hozzátartozókat is - írja a Daily Star.

🚨 CONFIRMAN IDENTIDAD DE LAS VÍCTIMAS DEL TRÁGICO ACCIDENTE DE PARAPENTE EN CAUCA



Las autoridades y allegados confirmaron la identidad de las dos personas que fallecieron en un trágico accidente de parapente registrado en el sector Farallones, corregimiento de Tunía, en… pic.twitter.com/dumUlPaCbV — La Voz del Pueblo (@lavozdepueblo1) July 30, 2026

A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset körülményeinek tisztázására, egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, emberi mulasztás vagy kedvezőtlen időjárási körülmények okozták-e a balesetet.

A pár közösségi oldalain megosztott fotók alapján a kirándulásuk több turisztikai helyszínt is érintett, a siklóernyőzés pedig az utazás egyik legjobban várt programja volt.

Siklóernyős baleset a Vértesben

Lezuhant egy siklóernyős Mór és Csókakő között. A mentősök és tűzoltók rendkívül nehéz, embert próbáló körülmények között hajtották végre az életmentést.