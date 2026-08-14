Felesége szeme láttára zúzott halálra egy nagypapát egy óriási szikla

Baleset még július 11-én történt a montanai Glacier Nemzeti Parkban. A 73 éves Rex Schowengerdt és felesége, Chris egy dzsippel haladt a Going-to-the-Sun Roadon.

Egy szikla zuhant a kocsiban utazó férfire, nem élte túl a balesetet

Fotó: Twitter/X

Hirtelen egy 20 kilogrammos szikla zuhant a kocsira, és a tetőt beszakítva a férfi fejére esett.

A férfi a hátsó ülésen, közvetlenül a felesége mellett ült, a találat után az ölébe roskadt.

A szikla olyan súlyos sérülést okozott a férfinek, hogy a koponyacsont egy része az agytörzsébe nyomódott. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol intenzív osztályon kezelték.

Öt nappal a baleset után belehalt a sérüléseibe.

A férfi és felesége 50 éve voltak házasok. A család szerint már nagyon várta a kirándulást, hetekkel az indulás előtt izgatott volt az utazás miatt. A házaspár több mint 2000 kilométert utazott Missouri államból a nemzeti parkhoz. A férfi korábban mindössze egyszer járt a helyen – írja a New York Post.

Great-grandfather killed in front of his wife by rock crashing through Jeep roof in national park https://t.co/w4WULeYCQ1 pic.twitter.com/JpNTaGdLvg — New York Post (@nypost) August 14, 2026

Két ember látását is megmentette

A család a tragédia közepette egy vigasztaló hírt is kapott: Schowengerdt szemeit és szöveteit felajánlották transzplantációra. Lánya szerint később levelet kaptak arról, hogy az adományozás két ember látását segített megmenteni.

Nem ez volt az első tragédia az úton

A 73 éves férfi halála a Going-to-the-Sun Roadon 2019 óta az első halálos eset volt.

Akkor egy 14 éves utahi lány halt meg, miután a lehulló sziklák betörték annak az autónak a hátsó szélvédőjét és tetejét, amelyben utazott.

Schowengerdt családját korábban is érte súlyos közúti baleset: lánya elmondása szerint csaknem 21 évvel ezelőtt egyik gyermeke kis híján meghalt egy pennsylvaniai balesetben, amikor az autó, amelyben utaztak, többször is felborult.

A család most szeretné megőrizni Rex Schowengerdt emlékét. Lánya szerint fontos számára, hogy édesapját ne felejtsék el, és hogy az élete ne váljon értelmetlenné.

Halálos baleset az osztrák hegyekben

Tragikus baleset történt az ausztriai Nordkette hegységben, Innsbruck közelében: egy 18 éves magyar fiatal életét vesztette túrázás közben. A baleset akkor történt, amikor a háromfős magyar társaság egyik tagja egy meredek, nehezen járható szakaszon több mint 150 métert zuhant.