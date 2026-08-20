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édesanya

Tragikus baleset az autópályán: egy kidőlt fa miatt vesztette életét egy háromgyermekes édesanya

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Egy háromgyermekes anya vesztette életét Ohióban a hétvégén, amikor egy fa rádőlt a terepjárójára, miközben az autópályán haladt. A 35 éves Bridget E. Reagan a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeit most a rendőrség vizsgálja.
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Egy háromgyermekes édesanya vesztette életét egy tragikus balesetben Ohióban a hétvégén, miután egy hatalmas fa rádőlt a terepjárójára, mialatt az autópályán haladt.  Az Ohio Állami Autópálya-rendőrség (OSHP) közlése szerint a 35 éves Bridget E. Reagan Minervából egy 2023-as Jeep Wagoneer volánja mögött ült, amellyel nyugat felé haladt, amikor egy erdős területen a fa kidőlt, majd a járművének csapódott.

Súlyos balesetben sérült meg egy kisfiú Sydney-ben, miután egy autó egy gyorsétterem falának csapódott mentő
Tragikus balesetben hunyt el egy fiatal édesanya (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Tragikus balesetben hunyt el egy fiatal édesanya

A fiatal nőt a helyszínen halottnak nyilvánították. A rendőrség jelenleg igyekszik megállapítani, pontosan mi okozta a fa kidőlését: a korhadás, netán az ázott talaj vezetett-e tragédiához.

Ez bárkivel megtörténhetett volna, de ebben az esetben egy családos fiatal hölggyel történt

- mondta el Johnnie Maier hadnagy, az Ohio Állami Autópálya-rendőrség munkatársa.

Reagan kisvállalkozó és a közösség közismert tagja volt Minervában, ahol egy ruházati és lakberendezési butik tulajdonosa volt. A halála mélységesen megrázta a barátokat, a vállalkozótársakat és a szorosan összetartó közösség tagjait is - írja a Fox News.

Mindent megteszünk, hogy tisztelettel adózzunk Bridget emlékének és az általa teremtett örökségnek

- olvasható a gyászoló család által kiadott közleményben, mialatt a nővére egy által létrehozott GoFundMe- oldalon gyűjt adományokat a temetés költségeire, valamint Reagan három kisgyermekének a támogatására.

Saját testével próbálta megvédeni hatéves kislányát egy háromgyermekes mexikói édesanya, amikor augusztus elején felrobbant egy LPG-t szállító tartálykocsi Cuernavacában. Viviana Aguilar Zendejas súlyos égési sérüléseket szenvedett, és egy héttel később belehalt sérüléseibe, miközben kislánya kisebb égési sérülésekkel túlélte a tragédiát. A további részleteket ITT lehet elolvasni!


 

 

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