Sziklákra zuhant egy brit turista Benidormban, nem élte túl a balesetet

Meghalt egy 66 éves brit nő egy parasailing-balesetben a spanyolországi Benidormban. A nő férjével együtt vett részt a vízi programon, amikor egy hirtelen széllökés miatt elszakadt a siklóernyőt a vontatóhajóhoz rögzítő kötél.

Halálos baleset Benidormban, sziklákra zuhant egy brit turista. Fotó: MERT CANTA14RK / ANADOLU

Horror baleset Benidormban, sziklákra zuhant a brit turista

A pár irányíthatatlanná vált, majd a sziklák felé sodródtak. A nő a becsapódáskor szívleállást szenvedett. A helyszínen megpróbálták újraéleszteni, majd a benidormi kikötőbe szállították, de a kórházba érkezés után meghalt.

A 47 éves férje túlélte a balesetet, de több sérülést, köztük feltehetően bordatörést szenvedett.

A tragédia idején az időjárás hirtelen romlott, erős széllökések és eső érkezett a térségbe. Alicante tartományban narancssárga riasztás volt érvényben, Benidormban pedig később vörös zászlót is kitűztek a veszélyes tengeri körülmények miatt. A rendőrség vizsgálja, hogy az időjárás milyen szerepet játszott a balesetben.