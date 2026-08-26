Baleset után hihetetlenül pontosan állt be egy autókereskedésbe a fiatal nő - videó

Valószínűleg nem így tervezte a parkolást az a brazil nő, aki egy baleset után egy autókereskedés bemutatótermében kötött ki. A sofőr később viccelődve beszélt arról, milyen pontosan sikerült beállnia.
Egészen különös véget ért egy közlekedési baleset a brazíliai Bauruban: egy nő elvesztette uralmát autója felett, majd egy autókereskedés bemutatótermében kötött ki.
A kiállított autók között állt meg
Ana Beatriz Godoy autóját egy másik jármű oldalról találta el, amitől a nő elvesztette az irányítást a kocsi felett. Az autó felhajtott a járdára, majd egy autókereskedésbe csapódott.
A jármű végül a bemutatóterem üres részén állt meg, több kiállított autó között. A szerencsétlen manőver ellenére a többi járműben nem tett kárt.
A történteket a biztonsági kamerák is rögzítették. A sofőr később a TV TEM-nek viccelődve beszélt a furcsa parkolásról.
Még egy parkolóhelyre sem tudok rendesen beállni, erre nézzék, most hogyan sikerült
– mondta nevetve.
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