Baleset után hihetetlenül pontosan állt be egy autókereskedésbe a fiatal nő - videó

Egészen különös véget ért egy közlekedési baleset a brazíliai Bauruban: egy nő elvesztette uralmát autója felett, majd egy autókereskedés bemutatótermében kötött ki.

Karambolozott, majd egy autókereskedésben „parkolt le” a brazil nő

Fotó: Képernyőfotó

A kiállított autók között állt meg

Ana Beatriz Godoy autóját egy másik jármű oldalról találta el, amitől a nő elvesztette az irányítást a kocsi felett. Az autó felhajtott a járdára, majd egy autókereskedésbe csapódott.

A jármű végül a bemutatóterem üres részén állt meg, több kiállított autó között. A szerencsétlen manőver ellenére a többi járműben nem tett kárt.

A történteket a biztonsági kamerák is rögzítették. A sofőr később a TV TEM-nek viccelődve beszélt a furcsa parkolásról.

Még egy parkolóhelyre sem tudok rendesen beállni, erre nézzék, most hogyan sikerült

– mondta nevetve.