Lángokban állva zuhant le egy kisgép Brazíliában: aztán csoda történt - videó

Hátborzongató felvétel látott napvilágot Brazíliából, miután egy kisgép repülés közben gyulladt ki, ami miatt a pilóta kétségbeesetten aktiválta a géphez tartozó ejtőernyős rendszert. A 29 éves férfi ezt követően csak utas volt a zuhanó gépben, amely csak azért nem hatalmas erővel csapódott be a földbe, mert az ejtőernyő megakadályozta azt, de a repülő így is becsapódott. A balesetben mégsem történt szerencsétlenség.

Csodával határos módon túlélte a balesetet a pilóta. Fotó: unsplash.com

A kisgép, ami egy Cirrus SR22-es volt, különleges biztonsági rendszerrel van felszerelve: vészhelyzet esetén a pilóta egy ejtőernyőt nyithat ki, amelynek segítségével az egész repülőgép lassítottan ereszkedhet a föld felé. A pilóta ezért élhette csodával határos módon túl a borzalmas balesetet. A tűzoltóság közlése szerint járókelők húzták ki a roncsok közül. A férfit először a Mateus Lemében található kórház sürgősségi osztályára szállították, majd átvitték egy Belo Horizontéban működő kórházba füstmérgezés gyanújával.

Csodával határos módon túlélte a balesetet a pilóta: nyomozás indult

A repülőgép helyi idő szerint augusztus 25-én kedden reggel körülbelül 7 óra 34 perckor szállt fel Pampulha repteréről, azonban nem sokkal később, 7 óra 49 perc körül bajba került. A Pampulha repülőteret üzemeltető Motiva így nyilatkozott az esetről:

A repülés során a pilóta és a Pampulha repülőtér irányítótornya között nem történt olyan kommunikáció, amely vészhelyzetről, meghibásodásról vagy egyéb incidensről számolt volna be.

A brazil légügyi nyilvántartás szerint a repülőgép a baleset előtt jó állapotban volt, és 2026. szeptember 26-ig érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezett, írja a Mirror hozzátéve, hasonló repülőgép idén februárban az Egyesült Királyságban is lezuhant. A szintén teljes gépes ejtőernyőrendszerrel felszerelt Cirrus SR20 a Rochdale közelében zuhant le. A balesetben két férfi meghalt.