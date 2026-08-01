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Natasa Pirc Musar

Autóbalesetet szenvedett a szlovén államfő

1 órája
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Natasa Pirc Musar autóbalesetet szenvedett az A1-es autópálya Kastelec-alagútjában, Kozina és Koper város között pénteken – közölte az elnöki hivatal. A szlovén államfő a balesetben könnyebben megsérült.
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Natasa Pirc MusarautóbalesetsérülésbalesetSzlovénia

Az államfőt az izolai kórházba szállították, ahonnan szombaton hazaengedik, és otthon lábadozik tovább. A balesetben egy másik ember súlyosan megsérült – írja az MTI.

President of Slovenia Natasa Pirc Musar arrives for the South-East European Cooperation Process (SEECP) meeting in Sofia, Bulgaria, on June 10, 2026. (Photo by STR/NurPhoto) (Photo by NurPhoto via AFP), baleset
A baleset után a szlovén államfőt az izolai kórházba szállították
Fotó: STR / NurPhoto

A Nova24TV oldal szerint Natasa Pirc Musar Horvátországból tartott hazafelé Szlovéniába egy rendezvényre, amikor a baleset történt. Az alagutat a mentés idejére lezárták, a baleset okának kivizsgálása még folyamatban van.

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Újabb részletek derültek ki a szerdán történt budapesti halálos balesetről. Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere közölte, hogy az áldozat egy mindössze 23 éves munkatárs volt, aki az egyik ferencvárosi köznevelési intézményben dolgozott.

 

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