Autóbalesetet szenvedett a szlovén államfő

Az államfőt az izolai kórházba szállították, ahonnan szombaton hazaengedik, és otthon lábadozik tovább. A balesetben egy másik ember súlyosan megsérült – írja az MTI.

A baleset után a szlovén államfőt az izolai kórházba szállították

Fotó: STR / NurPhoto

A Nova24TV oldal szerint Natasa Pirc Musar Horvátországból tartott hazafelé Szlovéniába egy rendezvényre, amikor a baleset történt. Az alagutat a mentés idejére lezárták, a baleset okának kivizsgálása még folyamatban van.

Prometna nesreča Pirc Musarjeve zaradi hitenja na Pogačarjevo prireditev v Komendo?https://t.co/4jOUVMgIbP — Nova24TV (@Nova24TV) August 1, 2026

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Újabb részletek derültek ki a szerdán történt budapesti halálos balesetről. Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere közölte, hogy az áldozat egy mindössze 23 éves munkatárs volt, aki az egyik ferencvárosi köznevelési intézményben dolgozott.