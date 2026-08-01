Autóbalesetet szenvedett a szlovén államfő

Natasa Pirc Musar autóbalesetet szenvedett az A1-es autópálya Kastelec-alagútjában, Kozina és Koper város között pénteken – közölte az elnöki hivatal. A szlovén államfő a balesetben könnyebben megsérült.
Az államfőt az izolai kórházba szállították, ahonnan szombaton hazaengedik, és otthon lábadozik tovább. A balesetben egy másik ember súlyosan megsérült – írja az MTI.
A Nova24TV oldal szerint Natasa Pirc Musar Horvátországból tartott hazafelé Szlovéniába egy rendezvényre, amikor a baleset történt. Az alagutat a mentés idejére lezárták, a baleset okának kivizsgálása még folyamatban van.
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Újabb részletek derültek ki a szerdán történt budapesti halálos balesetről. Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere közölte, hogy az áldozat egy mindössze 23 éves munkatárs volt, aki az egyik ferencvárosi köznevelési intézményben dolgozott.
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