Pert indított a bank ellen, mert azok hitelt adtak neki – mi állhat a háttérben?

John Bonomi Jr. nyugdíjas ügyvéd szerint a bank nem adhatott volna számára ekkora hitelt, mert a vásárlás idején kontrollálhatatlan mániás pszichózis hatása alatt állt. A bipoláris zavarral diagnosztizált férfi keresetében arra hivatkozik, hogy állapota irracionális kockázatvállalással és impulzív költekezéssel járhat.

Bank ellen indított pert egy férfi az 5,5 millió dolláros hitel miatt. Bipoláris zavarára hivatkozva vitatja a luxusház finanszírozását (illusztráció)

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Perli a bankot, mert hitelt adott neki egy óceánba omló luxusházra

John Bonomi Jr. 2021-ben vásárolta meg a Cape Cod-öböl partján álló luxusházat, annak ellenére, hogy természetvédők már akkor figyelmeztettek a gyorsan pusztuló partszakaszra. Az ingatlan mindössze néhány méterre állt az erodálódó part szélétől, amely a beszámoló szerint évente mintegy hat lábbal húzódott vissza.

Öt évvel később a ház alapjainak állapota tovább romlott, Bonomi pedig pert indított a JP Morgan Chase bank ellen. A férfi azt állítja, hogy a pénzintézetnek nem kellett volna jóváhagynia az 5,5 millió dollár (1,7 milliárd forint) értékű jelzáloghitelt.

Keresetében arra hivatkozik, hogy a szerződés megkötésekor mániás pszichózis hatása alatt állt. A beadvány szerint a bipoláris zavar egyik tünete lehet az impulzív viselkedés és a felelőtlen költekezés.

A per egyik központi állítása szerint egy racionálisan gondolkodó ember nem vásárolta volna meg az ingatlant teljes áron ilyen körülmények között. A bank korábban az ügy elutasítását kérte, később pedig közölte, hogy tagadja a keresetben szereplő állításokat. A bíróságnak kell eldöntenie, elfogadható-e Bonomi érvelése – számolt be a különös esetről a Futurism.com.

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