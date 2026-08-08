57 éve készült el a világ leghíresebb borítója: tényleg egy halálesetet leplezett le a kép?

Kétségtelen, hogy John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr négyese – avagy ahogy mindenki ismeri őket: The Beatles – nem csak a világ legismertebb zenekarát adta a könnyűzenének, de alighanem az egyik legemlékezetesebb, legkönnyebben felismerhető albumborítót is, méghozzá pontosan 57 évvel ezelőtt, 1969. augusztus 8-án. Ekkor sétált át ugyanis az EMI előtt, az Abbey Road zebráján a négy zenész.

1969. augusztus 8-án, nem sokkal 12 óra előtt készült a Beatles Abbey Road albumának legendás fotója

Fotó: Northfoto / Northfoto

Egy legendás fotó története – The Beatles: Abbey Road

Az albumborítót – amelyen sem a lemez címe, sem a zenekar neve nem szerepel – John Kosh tervezte, a fotós pedig Iain Macmillan volt. A zenekar kedvéért 10 percre állította le a forgalmat egy rendőr, ez idő alatt készült el az a hat fotó, amelyből Paul McCartney választotta ki a véglegeset, átnézve rajtuk minden apró részletet. Ezen a végleges felvételen a zenészek egy sorban haladva kelnek át az Abbey Roadon, elöl Lennon, utána Starr, majd McCartney és Harrison. Egyedül McCartney az, aki mezítláb van, és ő az egyetlen, aki nem a többiekkel egy ritmusban lép – ezek a részletek később megágyaztak annak az összeesküvés-elméletnek, miszerint az énekes-basszusgitáros ekkor már nem is élt, és egy hasonmás helyettesítette.

Ritka fotók: kettő a fel nem használt felvételek közül, amik az Abbey Road zebráján készültek a Beatles tagjairól

Fotó: Northfoto

A "Paul halott" elmélet szerint az egész borító egy vallomás a Beatles megmaradt tagjaitól, akik egy temetési menetet adnak elő. Lennon fehérben egy mennyei figurát jelképez, esetleg a papot a temetésen, Ringo Starr feketében a temetkezési vállalkozót. Leghátul George Harrison civilben, farmerban pedig a sírásót. Köztük, de nem velük egy ritmusban lépked mezítláb Paul McCartney (illetve az elmélet szerint az ő hasonmása), aki maga a halott, akit temetni készülnek. Ráadásul a rajongók a borítón szereplő VW Bogár rendszámtáblájába (LMW 281F, amit tévesen LMW 28IF-nek olvastak) is rejtett üzenetet láttak bele. Az LMW szerintük a Linda McCartney, widow (Linda McCartney, özvegy) rövidítése, az IF28 pedig arra utal, hogy Paul 28 lenne – ha még élne.

Rajongók az Abbey Roadon, valamint egy Beatles-feldolgozászenekar, akik épp újraalkotják az ikonikus lemezborítót

Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Az elmélet természetesen badarság, azonban kétségtelenül hozzájárult az album népszerűségéhez, és ahhoz, hogy a borító ennyire ikonikussá vált.