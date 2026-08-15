"Készüljenek házaik elhagyására" - felszólították a lakosságot Belgiumban, erdőtüzek tombolnak

Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították: készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltórepülőgépekkel és helikopterrekkel segíti az oltást - tájékoztatott a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán szombaton.

East Belgian High Fenns are on Fire Right now. The village of Sourbrodt prepares evacuation.

(We are in Ireland Right on vacation Trip now and our House seems to be Safe) pic.twitter.com/wXN6aWbVWj — Humpidumpi2 aka HII Hubertus (@Humpidumpi2) August 15, 2026

Belgium déli, Franciaországgal határos legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok, a tüzet a tűzoltók mellett, gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. A régióban egy nyári gyermektábor résztvevőit már evakuáltak.

Luglon

Approximately 500 firefighters have been mobilized to battle the blaze. A forest fire is raging today in Luglon, Aquitaine, France, where around 1,100 hectares of vegetation have been affected. pic.twitter.com/3t39fSsFPK — Frank-News (@francoboca) August 15, 2026