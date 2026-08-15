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belgium

"Készüljenek házaik elhagyására" - felszólították a lakosságot Belgiumban, erdőtüzek tombolnak

37 perce
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Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le.
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belgiumevakuálerdőtűz

Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították: készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltórepülőgépekkel és helikopterrekkel segíti az oltást - tájékoztatott a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán szombaton.

Belgium déli, Franciaországgal határos legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok, a tüzet a tűzoltók mellett, gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. A régióban egy nyári gyermektábor résztvevőit már evakuáltak.

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