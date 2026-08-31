Autógumival csalták halálos csapdába a Microsoft vezetőjét

Jared Bridegant 2022. február 16-án gyilkolták meg a floridai Jacksonville Beachen. A 33 éves, négygyermekes Microsoft-vezető azért szállt ki az autójából, hogy eltávolítson egy szándékosan az útra helyezett gumiabroncsot, ekkor lőtték le. Négy évvel később az esküdtszék első fokú gyilkosságban és gyilkosságra való felbujtásban találta bűnösnek Mario Fernandez-Saldanát, aki bérgyilkost fogadott Bridegan megölésére – írta meg a Daily Mail.

Bérgyilkost fogadott a Microsoft-vezető megölésére, bűnösnek találták (illusztráció) Forrás: Pexels

Bérgyilkost fogadott, hogy megölje a Microsoft-vezetőt

Az ügyészség szerint Fernandez-Saldana korábbi bérlője, a 65 éves Henry Tenon lőtte le Bridegant. A gyilkosság után Fernandez-Saldana három, összesen 10 ezer dolláros (3 millió forint) csekket állított ki neki, a rendőrség pedig Tenon DNS-ét is megtalálta az útra helyezett gumiabroncson. Tenon korábban bűnösnek vallotta magát, később azonban visszalépett a vádhatósággal kötött megállapodástól, ezért jövőre bíróság elé áll.

Az ügyészek szerint a gyilkosság hátterében Jared Bridegan és volt felesége, Shanna Gardner évek óta tartó, elmérgesedett gyermekelhelyezési vitája állt.

Shanna Gardner a válás után Mario Fernandez-Saldanához ment feleségül, vagyis a most elítélt férfi Bridegan volt feleségének új férje. Shanna Gardner ellen is vádat emeltek a gyilkosság ügyében, ő azonban ártatlannak vallja magát. Pere szeptemberben kezdődik.

Mario Fernandez Saldana a tárgyaláson:

Mario Fernandez Saldana was found guilty of his role in the killing of his now-estranged wife's ex-husband in 2022. Watch the moment the verdict was read. https://t.co/QHn9Y15psO — TCPalm (@TCPalm) August 26, 2026

A képen a feltételezett bérgyilkos, aki megölhette a Microsoft-vezetőt:

Henry Artur Tenon Forrás: By Florida Department of Corrections - https://pubapps.fdc.myflorida.com/offenderSearch/detail.aspx?Page=Detail&DCNumber=953936&TypeSearch=IR, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=191897703

Bérgyilkosnak állt egy 19 éves norvég futballista

Egy fiatal norvég sportoló 25 ezer euróért vállalta, hogy megöl egy ismeretlen célpontot Angliában. A 19 éves bérgyilkos egy Irán által támogatott nemzetközi banda megbízásából érkezett a szigetországba.

Orosz bérgyilkost kaptak el Lengyelországban: egy amerikai-ukrán állampolgár megölésére készült

A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) őrizetbe vett egy orosz bérgyilkost, akinek feladat az volt, hogy Varsóban kivégezzen egy amerikai és az ukrán útlevéllel rendelkező személyt. A történtekről Donald Tusk lengyel kormányfő számolt be.