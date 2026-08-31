Autógumival csalták halálos csapdába a Microsoft vezetőjét

Jared Bridegant 2022. február 16-án gyilkolták meg a floridai Jacksonville Beachen. A 33 éves, négygyermekes Microsoft-vezető azért szállt ki az autójából, hogy eltávolítson egy szándékosan az útra helyezett gumiabroncsot, ekkor lőtték le. Négy évvel később az esküdtszék első fokú gyilkosságban és gyilkosságra való felbujtásban találta bűnösnek Mario Fernandez-Saldanát, aki bérgyilkost fogadott Bridegan megölésére – írta meg a Daily Mail.
Bérgyilkost fogadott, hogy megölje a Microsoft-vezetőt
Az ügyészség szerint Fernandez-Saldana korábbi bérlője, a 65 éves Henry Tenon lőtte le Bridegant. A gyilkosság után Fernandez-Saldana három, összesen 10 ezer dolláros (3 millió forint) csekket állított ki neki, a rendőrség pedig Tenon DNS-ét is megtalálta az útra helyezett gumiabroncson. Tenon korábban bűnösnek vallotta magát, később azonban visszalépett a vádhatósággal kötött megállapodástól, ezért jövőre bíróság elé áll.
Az ügyészek szerint a gyilkosság hátterében Jared Bridegan és volt felesége, Shanna Gardner évek óta tartó, elmérgesedett gyermekelhelyezési vitája állt.
Shanna Gardner a válás után Mario Fernandez-Saldanához ment feleségül, vagyis a most elítélt férfi Bridegan volt feleségének új férje. Shanna Gardner ellen is vádat emeltek a gyilkosság ügyében, ő azonban ártatlannak vallja magát. Pere szeptemberben kezdődik.
Mario Fernandez Saldana a tárgyaláson:
A képen a feltételezett bérgyilkos, aki megölhette a Microsoft-vezetőt:
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