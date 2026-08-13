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berlin

Könnyek a betonfal árnyékában: 65 éve vette kezdetét Berlin leghevesebb gyásza

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A berlini fal építése 65 évvel ezelőtt, 1961. augusztus 13-án vette kezdetét.
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berlinkelet - németországberlini fal

A berlini fal építése 65 évvel ezelőtt, 1961. augusztus 13-án vette kezdetét, amikor a Kelet-Németországot (NDK) irányító kommunista rezsim szögesdróttal és betonfalakkal zárta le a Nyugat-Berlinbe vezető utakat. Ez a drasztikus lépés egyik napról a másikra kettészakította a várost, családokat választott el egymástól, és a hidegháború legmeghatározóbb szimbólumává vált.

(GERMANY OUT) Germany / GDR. Construction of the wall. Mothers with children separated by barbwire. Berlin August 1961 (Photo by Hilde/ullstein bild via Getty Images)
Szögesdróttal elválasztott anyák és gyermekeik üdvözlik egymást – Berlin, 1961. augusztus
Fotó: Getty Images

A betonba öntött hidegháború: 65 éve kezdődött a berlini fal építése

A menekülthullám megállítása

1949 és 1961 között több mint 2,5 millió ember menekült el Kelet-Németországból Nyugatra Berlinen keresztül. A kivándorlók többsége fiatal, magasan képzett szakember, orvos és mérnök volt. Ez az agyelszívás a gazdasági összeomlás szélére sodorta az NDK-t. Walter Ulbricht, a kelet-német pártfőtitkár Moszkva jóváhagyásával úgy döntött, hogy fizikai zárral akadályozza meg a lakosság elvándorlását.

A „Rózsa hadművelet” éjszakája

1961. augusztus 12-ről 13-ra virradó éjszaka a kelet-német hadsereg, a rendőrség és a munkásőrség egységei megszállták a szektorhatárokat.

  • Utak lezárása: Felszedték az utcaköveket és szögesdrót-akadályokat telepítettek.
  • Közlekedés leállítása: Megszakították a metró- és gyorsvasút-vonalakat Nyugat-Berlin felé.
  • A fal kiépülése: A kezdeti szögesdrótokat napokon belül masszív betonfalak váltották fel.

A nyugati hatalmakat és a lakosságot is teljesen váratlanul érte az akció. Berlin polgárai arra ébredtek, hogy nem mehetnek át a szomszéd utcában lakó rokonaikhoz, vagy a korábbi munkahelyükre.

A halálsáv és a menekülési kísérletek

A fal az évek során egy rendkívül komplex, 155 kilométer hosszú védelmi rendszerré fejlődött. A Nyugat-Berlint teljesen körbezáró gyűrű nem a nyugatiak ellen védett, hanem a keletiek távoltartását szolgálta. A rendszer elemei voltak:

  • 3,6 méter magas betonfalak.
  • Föld alatti gépkocsiárkok az áttörések megakadályozására.
  • Futóárok és kutyás őrjáratok.
  • 300-nál is több őrtorony, ahonnan a határőröknek tűzparancsuk volt a menekülőkre.

A szigorú ellenőrzés ellenére az emberek hihetetlen kreativitással próbáltak átjutni. Menekültek átásott alagutakon, hőlégballonnal, átalakított autókkal, sőt, a folyókon átúszva is. A megosztottság 28 éve alatt a becslések szerint legalább 140 ember vesztette életét a falnál a menekülési kísérletek során.

Nézd meg galériánkat a berlini falról:

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Galéria: 65 éve kezdődött a berlini fal építése
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Szovjet T-54-es harckocsik néznek farkasszemet a szövetséges erőkkel a Checkpoint Charlie-nál

 

A fal leomlása és öröksége

A berlini fal végül 28 évig állt. A keleti blokk meggyengülése, a tömeges tüntetések és a magyarországi határnyitás hatására a kelet-német rezsim kénytelen volt engedni. 1989. november 9-én a fal leomlott, megnyitva az utat Németország újraegyesítése és a hidegháború lezárása előtt.

Ma, 65 évvel az építkezés megkezdése után, a fal egykori nyomvonala Berlinben a megbékélés és az emlékezés helyszíne. A megmaradt falszakaszok – mint a híres East Side Gallery – mementóként figyelmeztetik a világot a szabadság korlátozásának és a fizikai megosztottságnak a veszélyeire.

 

 

 

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